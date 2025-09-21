  • Поиск
Сафонов прокомментировал отмену матча с «Марселем» в Лиге 1

вчера, 18:05
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменВчера в 21:45 Не начался

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сообщил о том, что его команда улетит в Париж из-за переноса матча с «Марселем». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Матч пятого тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и ПСЖ был перенесен из-за непогоды. Встреча должна была пройти в воскресенье и начаться в 21:45 мск. В пресс-службе турнира сообщили, что встречу планируют провести 22 сентября.

«Мы долетели до Марселя, и в этот момент нам сообщили, что игра сегодня не состоится. Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно. Насколько я понимаю, матч перенесли на завтра. Но завтра вечером вручение „Золотого мяча“, где из нашей команды девять номинантов. Не знаю, что будет, мы загрузились в самолет и готовы вылетать в Париж», — написал Сафонов.

Команда из Парижа после четырех игр набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Марсель» с шестью очками располагается на восьмой строчке.

Niagara
Niagara
вчера в 23:12
новостей стало мало, печально(
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:58
А зачем он это комментирует?
memphis
memphis
вчера в 19:06
А куда делись блоги и почему таблицы многие не обновляют? Сайт умирает?
112910415
112910415
вчера в 19:01
Непросто Матвею... Сочувствую!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:51
Отлично устроились, что Матвей, что Захарян. Умеют же люди жить, всегда таким завидовал. А я, с первого дня за бугром должен был вкалывать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:47
"Хотел сегодня на лавке посидеть, ну ладно посижу завтра"
shlomo
shlomo
вчера в 18:37
Ну хотя бы в Марселе пообедали...:))))
Гость
