Юран сравнил уровень футболистов РПЛ и второго дивизиона Турции

вчера, 10:21

Уровень футболистов второго по силе дивизиона чемпионата Турции соответствует командам ниже десятого места в Российской премьер-лиге (РПЛ) и верхней части Первой лиги. Такое мнение высказал главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» Сергей Юран.

Юран возглавил «Серик Беледиеспор» 1 июля.

«По ходу дела знакомился с лигой, она очень сильная, в ней есть много качественных иностранных футболистов, в заявке у клубов могут быть восемь иностранцев, на поле — шесть. Поэтому клубы в большинстве усиливаются качественными футболистами, много есть сборников, поэтому в первой лиге есть пауза на сборные, — сказал Юран. — Но хочу отметить, что у большинства команд хромает игровая дисциплина, в основном играют в атаку, но каждую команду нужно разобрать, найти слабые места. Не все любят командные действия выполнять без мяча. Футбол — это шахматы, правильная тактика, ты должен правильно разобрать соперника, правильно сыграть. Футболисты это выполняют на поле, в основном за счет игровой дисциплины и физического состояния нормально получается».

«По уровню лиги скажу, что соответствует командам ниже первой десятки РПЛ и командам верхней части прошлого сезона Первой лиги. Возможностей у клубов достаточно в плане финансов, за счет иностранцев лига считается очень приличной», — добавил главный тренер.

Также Юран рассказал о работе с командой в «Серик Беледиеспор». «Очень непросто было комплектовать команду, по ходу чемпионата это делали, доезжали футболисты, потому что не располагаем таким бюджетом, чтобы брать игроков. Приходилось пересматривать со спортивным отделом, важно было не ошибиться. Команда находится в стадии становления и в игровом плане, и в коллективном. Важно сейчас физическое состояние футболистов, — отметил специалист. — Постоянно объясняю и доношу, за счет чего мы можем набирать очки, что делать на поле. Нужно отдать должное футболистам, они все выполняют, молодцы. В матчах мы проводим быстрые атаки, играем от активной обороны, ведь времени не было, 1 июля начался сбор, нужно было отсеять тех, кто соответствует, а кто нет».

Gorasul
Gorasul ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:14
Думаю не хочет ещё рвать с Россией поэтому привирает. Как Динамо может быть на уровне турецкого пердива? Сам подумай! Максимум 5ая любительская лига....
Брулин
Брулин
вчера в 13:02
"Динамо" на 11 месте — то есть оно сейчас на уровне команды турецкого пердива?
8pv7b594xwu6
8pv7b594xwu6
вчера в 12:38
Сравнение конечно не в пользу нашего чемпионата
Ternan
Ternan
вчера в 11:10
Осталось сравнить уровень спонсоров/инвесторов/владельцев))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:03
Удачи и высоких результатов в туретчине.. !
