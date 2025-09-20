Джикия забил гол во втором матче чемпионата Турции подряд

Российский защитник клуба «Антальяспор» Георгий Джикия отметился голом в матче чемпионата Турции по футболу с «Кайсериспором».
Россиянин открыл счет на 52-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:1. В прошлом матче Джикия сумел поразить ворота «Самсунспора» (2:1).
«Антальяспор» после 6 матчей набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата команда 28 сентября на выезде сыграет с «Фенербахче».
Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в «Антальяспор». Он провел шестой матч за команду. Последним российским клубом защитника были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).
За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.
Кто круче даже и не понятно)
