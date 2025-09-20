  • Поиск
Джикия забил гол во втором матче чемпионата Турции подряд

20 сентября 2025, 22:11
АнтальяспорЛоготип футбольный клуб Антальяспор1 : 1Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспорМатч завершен

Российский защитник клуба «Антальяспор» Георгий Джикия отметился голом в матче чемпионата Турции по футболу с «Кайсериспором».

Россиянин открыл счет на 52-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:1. В прошлом матче Джикия сумел поразить ворота «Самсунспора» (2:1).

«Антальяспор» после 6 матчей набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата команда 28 сентября на выезде сыграет с «Фенербахче».

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в «Антальяспор». Он провел шестой матч за команду. Последним российским клубом защитника были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).

За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 10:30
Молодец Жора.
Хороший футболист и дух бойца при нём.
Брулин
Брулин
вчера в 08:16
Вот что значит всю жизнь играл не на своей позиции, есть время попробовать себя и вратарем...
a-league
a-league
вчера в 07:24
К Жоре пришла "проруха"
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:46
Но защита клуба в которой играет Жора , тоже регулярно не уберегает от голов...)))
uqkz82gm8evy
uqkz82gm8evy
вчера в 03:40
Разыгрался Жора, пора ему в нападающие переходить
ABir
ABir
вчера в 02:25
Так и лучшим бомбардиром может стать Георгий, в сборную опять позовут.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 00:35
Пусть радуется – жизнь не стоит на месте, а продолжается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 00:13
А в защите он своё отрабатывает? Возможно, команда пропускает голы из его зоны...
n3kw3bn69fs6
n3kw3bn69fs6
20 сентября в 23:07
Нашел свою команду.
Bad Listener
Bad Listener
20 сентября в 22:51
Джикия раскрыл в себе форварда?
sihafazatron
sihafazatron
20 сентября в 22:49
А Захарян второй матч подряд сыграл!!
Кто круче даже и не понятно)
Capral
Capral
20 сентября в 22:32
В чемпионате Турции даже Жорик забивает...
Гость
