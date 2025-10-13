 
 
 
Алексей Миранчук оценил актерское мастерство брата в ролике сборной России

13 октября 2025, 15:38

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук отлично проявил свои актерские качества в ролике сборной России по футболу. Такое мнение в интервью высказал его брат, полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук.

Сборная России анонсировала приезд Алексея Миранчука из США на матчи в сентябре роликом с отсылкой на фильм «Брат». В этом ролике снялся Антон Миранчук.

«Я видел это видео с отсылкой на фильм „Брат“, оценил, очень хорошая идея и задумка. Актерское мастерство брата понравилось», — сказал Алексей Миранчук.

Также футболист рассказал, как часто шутят в сборной России про существование третьего брата. «Всем ребятам нравится, все подкалывают. Как сбор начался, так и продолжаются шутки», — отметил собеседник агентства.

14 октября сборная России на «ВТБ-Арене» сыграет с командой Боливии.

