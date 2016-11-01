Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2016/2017

Роджерс: «Через 3-4 года „Селтик“ сможет выходить из группы Лиги чемпионов»

01 ноября 2016, 23:41

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс не скрывает амбициозные планы команды из Глазго:

«Сможет ли „Селтик“ преодолеть групповой этап Лиги чемпионов в ближайшие годы? Да, и постоянно. Думаю, с этой целью я и пришел в команду — построить клуб, пробиться в Лигу чемпионов, выйти из группы и посмотреть, как далеко мы можем зайти.

У нас должны быть такие амбиции. Конечно, нужно быть реалистом, мы знаем, против каких сильных команд нам приходится играть, нельзя витать в облаках.

Но это не должно нас останавливать на пути к тому, чтобы совершенствоваться.

Это процесс займет три-четыре года, когда мы сможем принимать участие в играх Лиги чемпионов, зная, что у нас есть отличные шансы добиться нужного результата».​

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший тренер Месси: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»
Вчера, 11:12
У «Реала» большая проблема перед Эль Класико. Исправить её смогут лишь трансферы
26 октябряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
В Федерации футбола Танзании высказались о возможной игре со сборной России
25 октября
Главный тренер «Ньюкасла» поддержал Тонали
20 октября
Артета: «Я ужасный неудачник»
20 октября
Тчуамени: «„Реал“ — величайший клуб в мире»
20 октября
Сортировать
Все комментарии
_ManKUN_
_ManKUN_
02 ноября 2016 в 07:14
Через 3-4 года спартакуль сможет выиграть АПЛ!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
02 ноября 2016 в 07:07
То судьи помогут, то соперника дисквалифицируют, а иначе вылетали бы в квалификации.
zayrchik
zayrchik
02 ноября 2016 в 02:41
предлагаю встретиться с Линкольном ещё раз
pachkevi4
pachkevi4
02 ноября 2016 в 01:32
если будете в группу попадать.гибралтару в квалификации проигрывать весьма позорно.За счет дисквалификации легии пролазить дальше и пролетать от марибора.Мучиться с карабахом,что бы опять фанерой от мальмё.К тому же товарищ наверное пока не въехал, что рейнджерс вернулись.
sihafazatron
sihafazatron
02 ноября 2016 в 00:47
смотря с кем в группу попасть, вы попали с барсой,сити и борусией м. а кто-то попал с лестером, копенгагеном и еще кем-то)
лолос
лолос
01 ноября 2016 в 23:58
В голос с бреда Роджерса!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 