Роджерс: «Через 3-4 года „Селтик“ сможет выходить из группы Лиги чемпионов»

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01 ноября 2016, 23:41

Главный тренер «Селтика» не скрывает амбициозные планы команды из Глазго:

«Сможет ли „Селтик“ преодолеть групповой этап Лиги чемпионов в ближайшие годы? Да, и постоянно. Думаю, с этой целью я и пришел в команду — построить клуб, пробиться в Лигу чемпионов, выйти из группы и посмотреть, как далеко мы можем зайти.

У нас должны быть такие амбиции. Конечно, нужно быть реалистом, мы знаем, против каких сильных команд нам приходится играть, нельзя витать в облаках.

Но это не должно нас останавливать на пути к тому, чтобы совершенствоваться.

Это процесс займет три-четыре года, когда мы сможем принимать участие в играх Лиги чемпионов, зная, что у нас есть отличные шансы добиться нужного результата».​