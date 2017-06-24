«Вердер» продлил сотрудничество с 37-летним голкипером Дробны

«Вердер» объявил о продлении контракта с опытным чешским голкипером Ярославом Дробны еще на один год. В прошлом сезоне вратарь провел на поле 10 матчей и пропустил 15 голов. 37-летний страж ворот рад возможности остаться в бременском клубе:

«Я нахожусь в хорошей форме и по-прежнему полон энтузиазма. „Вердер“ - это одна большая семья, и здесь я чувствую себя как дома. Эта команда развивается, и я очень хочу продолжать помогать парням».

Напомним, Дробны присоединился к «Вердеру» в июне 2016 года, покинув «Гамбург».