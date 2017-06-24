30
«Вердер» продлил сотрудничество с 37-летним голкипером Дробны
Сегодня, 11:35 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Роман Мельник
«Вердер» объявил о продлении контракта с опытным чешским голкипером Ярославом Дробны еще на один год. В прошлом сезоне вратарь провел на поле 10 матчей и пропустил 15 голов. 37-летний страж ворот рад возможности остаться в бременском клубе:
«Я нахожусь в хорошей форме и по-прежнему полон энтузиазма. „Вердер“ - это одна большая семья, и здесь я чувствую себя как дома. Эта команда развивается, и я очень хочу продолжать помогать парням».
Напомним, Дробны присоединился к «Вердеру» в июне 2016 года, покинув «Гамбург».
«He's an asset to the team on and off the pitch.» - Baumann and Nouri's thoughts on Drobo's contract extension. 👉https://t.co/PRXMwFnx1E pic.twitter.com/N7NqvqWdpU
— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 23 июня 2017 г.
Другие материалы по теме:
08:50 Официально Марко Капуано продлил контракт с «Кальяри» 0
Вчера
15:35 Официально «Вильярреал» продлил контракт с Педрасой 19
22 июня 2017
21 июня 2017
20 июня 2017
22:10 Официально Адарабиойо продлил контракт с «Манчестер Сити» 2
15:18 Официально «Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным 60
19 июня 2017
14:59 Официально «Анжи» расстался с тремя футболистами 10
18 июня 2017
60
Или войдите через