«Вердер» продлил сотрудничество с 37-летним голкипером Дробны

«Вердер» объявил о продлении контракта с опытным чешским голкипером Ярославом Дробны еще на один год. В прошлом сезоне вратарь провел на поле 10 матчей и пропустил 15 голов. 37-летний страж ворот рад возможности остаться в бременском клубе:

«Я нахожусь в хорошей форме и по-прежнему полон энтузиазма. „Вердер“ - это одна большая семья, и здесь я чувствую себя как дома. Эта команда развивается, и я очень хочу продолжать помогать парням».

Напомним, Дробны присоединился к «Вердеру» в июне 2016 года, покинув «Гамбург».

«He's an asset to the team on and off the pitch.» - Baumann and Nouri's thoughts on Drobo's contract extension. 👉https://t.co/PRXMwFnx1E pic.twitter.com/N7NqvqWdpU

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 23 июня 2017 г.