Рейтинг@Mail.ru

«Вердер» продлил сотрудничество с 37-летним голкипером Дробны

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Контракты, Вердер, Дробны Ярослав
Сегодня, 11:35 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Роман Мельник

«Вердер» объявил о продлении контракта с опытным чешским голкипером Ярославом Дробны еще на один год. В прошлом сезоне вратарь провел на поле 10 матчей и пропустил 15 голов. 37-летний страж ворот рад возможности остаться в бременском клубе:

«Я нахожусь в хорошей форме и по-прежнему полон энтузиазма. „Вердер“ - это одна большая семья, и здесь я чувствую себя как дома. Эта команда развивается, и я очень хочу продолжать помогать парням».

Напомним, Дробны присоединился к «Вердеру» в июне 2016 года, покинув «Гамбург».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:50 Официально Марко Капуано продлил контракт с «Кальяри» 0
Вчера
15:35 Официально «Вильярреал» продлил контракт с Педрасой 19
22 июня 2017
11:48 «Томь» продлила контракт с Макуриным 2
21 июня 2017
11:23 «Арсенал» начал переговоры с Рэмзи по новому контракту 4
20 июня 2017
22:10 Официально Адарабиойо продлил контракт с «Манчестер Сити» 2
15:18 Официально «Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным 60
19 июня 2017
22:07 Слухи Дани Алвес попросил «Ювентус» расторгнуть действующий контракт 21
14:59 Официально «Анжи» расстался с тремя футболистами 10
12:12 Слухи «Ювентус» предложил Сандро новый контракт, несмотря на предложенные «Челси» €63 млн 17
18 июня 2017
19:01 «Ницца» предложила Балотелли новый контракт 1
все материалы по этой теме
Турниры