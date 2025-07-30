ЦСКА нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне. Усилий Батракова не хватило для камбэка

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вчера, 20:50

Форвард Глебов выручил «армейцев».

Галактионов не сумел удивить Челестини

В тренерском классе новый ученик. Галактионов хотел озадачить Челестини после Слишковича из «Оренбурга» и Сторожука из «Ахмата». У этих тренеров были удачные отрезки против ЦСКА , но они не одержали победу. «Краснодар» Мусаева тоже уступил «армейцам». Сегодня Галактионов в Кубке страны использовал против ЦСКА схему «4-4-2», которая не перешла в модель с тремя защитниками. Самошникову и Сильянову не удалось сыграть по всей длине флангов, а Фассону пришлось отбегать левым защитником. Галактионов не смог представить гибридную модель.

«Локомотив» приберег Батракова, но 20-летний Алексей появился после перерыва, так как его команда уступала. Гайич после паса Глебова пробил мимо защитников и голкипера Веселова. Фанаты ЦСКА отлично гнали команду вперед; «армейцы» до перерыва двигались лучше. Высокую скорость демонстрировали не только привычные мастера забегов Кисляк и Глебов. ЦСКА не предлагал никаких тактических новшеств, но схема «4-2-3-1» плавно переходила в «4-4-2». Челестини отвечал «Локомотиву» зеркальной моделью игры с Алвесом между линиями.

ЦСКА уважал форму «Локомотива». В основном составе подопечные Галактионова обыграли «Краснодар». «Локомотиву» нравится работать полуторным номером. Три очка против чемпионов принесли пенальти и подача с фланга на голову Батракову. ЦСКА тоже обыграл «Краснодар», только в Суперкубке страны. Накануне дерби актуальным был вопрос стартовых составов. На выходных «Локомотив» сыграет против «Пари НН» на выезде, а ЦСКА проверит себя против «Зенита». Соперники у команд разного уровня. У тренера Челестини были поводы экономить силы.

Только вот ЦСКА играл дома и не показывал хорошей игры до двух голов Кругового против «Ахмата». Челестини выпустил в стартовом составе большинство основных игроков. Для практики в Кубке России дали возможность резервному голкиперу Торопу. Также поставили на запасного центрального защитника и форварда Алеррандро, который борется за место в стартовом составе. Наставники проявили уважение друг к другу, выбирая составы на дерби. После успешного для ЦСКА первого тайма ход перешёл к Галактионову. Наставнику «Локомотива» пришлось выпускать нападающих.

Замены освежили игру «Локомотива»

Батраков, Руденко и Бакаев появились сразу после перерыва. Галактионов признал, что крайние форварды Самошников и Салтыков не вошли в игру. Также он снял с поля центрального хавбека Годяева, чтобы на поле появился лидер Батраков. Алексей добавил ударов, хотя не все они добрались до голкипера ЦСКА Торопа. Также появились Пиняев и Воробьёв. Тренер снял всю группу атаки и дождался традиционного заброса по правому флангу. Свежий форвард Воробьёв хитро остановился на краю штрафной площади. Защитник Абдулкадыров врезался в нападающего «Локомотива», и судья указал на «точку».

Контакт между футболистами точно был, арбитры с повторами не вмешались. Батраков, который забил 5 из 5 пенальти в РПЛ , добавил гол в Кубке России. Тороп угадал направление удара, но хавбек снова отличился. С появлением Батракова игра «Локомотива» стала намного живее. Другие свежие футболисты оказались менее полезными, но пенальти, заработанный Воробьёвым, был важен. После гола с «точки» команды взяли паузу на водопой. «Локомотив» сделал атакующие замены, и команда Галактионова перестроилась на режим игры первым номером. Футболисты ЦСКА подустали, стало веселее.

У «армейцев» остались контратаки. Вряд ли тренер Челестини доволен действиями форвардов. Ранее забивали защитники Дивеев и Круговой, хотя второй перешёл в атаку. Алеррандро, Мусаев, Алвес и Койта пока не радуют результативными ударами. Сегодня в ворота «Локомотива» забил защитник Гайич. Понимаем решение «армейцев» найти новых вингеров. Также придется искать защитника, ведь Роша уходит в клуб из ОАЭ , а равноценной замены нет. Абдулкадыров совершил результативную ошибку. Обе команды допускали брак в передачах, не получалось долго и четко комбинировать.

ЦСКА неожиданно вырвал победу в дерби

«Локомотив» после перерыва смотрелся лучше, замены помогли. А перемены Челестини не добавили ЦСКА козырей. Латерали Гайич и Мойзес держались слишком близко к центральным защитникам. Кисляку пришлось уходить в глубину поля, чтобы выводить ЦСКА в атаку. Свежие форварды не открывались лучше, чем Глебов, который играл с первых минут. Футболисты устали, начали тянуть время. Насколько хорошо у ЦСКА получалось проскакивать линии до перерыва, настолько ничего не получалось во втором тайме. Могли не пропустить без пенальти, но ошиблись, и Батраков не простил.

Впрочем, неважно качество игры «армейцев». Футболист ЦСКА всегда может забить после быстрой короткой атаки. Левый защитник Мойзес отдал на Койта, а Глебов закрыл пас с фланга. Молодой нападающий активно провёл поединок. На ровном месте команда, которая тяжело дышала после перерыва, вышла вперёд. Теперь вспоминаем, что «Локомотив» уже переключился на атакующий режим, а Галактионов сделал пять созидательных замен. В таком режиме вроде бы проще отыгрываться. Но на самом деле после таких замен непросто связать линии и завладеть полной инициативой.