ЦСКА нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне. Усилий Батракова не хватило для камбэка

Форвард Глебов выручил «армейцев».
Галактионов не сумел удивить Челестини
В тренерском классе новый ученик. Галактионов хотел озадачить Челестини после Слишковича из «Оренбурга» и Сторожука из «Ахмата». У этих тренеров были удачные отрезки против ЦСКА, но они не одержали победу. «Краснодар» Мусаева тоже уступил «армейцам». Сегодня Галактионов в Кубке страны использовал против ЦСКА схему «4-4-2», которая не перешла в модель с тремя защитниками. Самошникову и Сильянову не удалось сыграть по всей длине флангов, а Фассону пришлось отбегать левым защитником. Галактионов не смог представить гибридную модель.
«Локомотив» приберег Батракова, но 20-летний Алексей появился после перерыва, так как его команда уступала. Гайич после паса Глебова пробил мимо защитников и голкипера Веселова. Фанаты ЦСКА отлично гнали команду вперед; «армейцы» до перерыва двигались лучше. Высокую скорость демонстрировали не только привычные мастера забегов Кисляк и Глебов. ЦСКА не предлагал никаких тактических новшеств, но схема «4-2-3-1» плавно переходила в «4-4-2». Челестини отвечал «Локомотиву» зеркальной моделью игры с Алвесом между линиями.
ЦСКА уважал форму «Локомотива». В основном составе подопечные Галактионова обыграли «Краснодар». «Локомотиву» нравится работать полуторным номером. Три очка против чемпионов принесли пенальти и подача с фланга на голову Батракову. ЦСКА тоже обыграл «Краснодар», только в Суперкубке страны. Накануне дерби актуальным был вопрос стартовых составов. На выходных «Локомотив» сыграет против «Пари НН» на выезде, а ЦСКА проверит себя против «Зенита». Соперники у команд разного уровня. У тренера Челестини были поводы экономить силы.
Только вот ЦСКА играл дома и не показывал хорошей игры до двух голов Кругового против «Ахмата». Челестини выпустил в стартовом составе большинство основных игроков. Для практики в Кубке России дали возможность резервному голкиперу Торопу. Также поставили на запасного центрального защитника и форварда Алеррандро, который борется за место в стартовом составе. Наставники проявили уважение друг к другу, выбирая составы на дерби. После успешного для ЦСКА первого тайма ход перешёл к Галактионову. Наставнику «Локомотива» пришлось выпускать нападающих.
Замены освежили игру «Локомотива»
Батраков, Руденко и Бакаев появились сразу после перерыва. Галактионов признал, что крайние форварды Самошников и Салтыков не вошли в игру. Также он снял с поля центрального хавбека Годяева, чтобы на поле появился лидер Батраков. Алексей добавил ударов, хотя не все они добрались до голкипера ЦСКА Торопа. Также появились Пиняев и Воробьёв. Тренер снял всю группу атаки и дождался традиционного заброса по правому флангу. Свежий форвард Воробьёв хитро остановился на краю штрафной площади. Защитник Абдулкадыров врезался в нападающего «Локомотива», и судья указал на «точку».
Контакт между футболистами точно был, арбитры с повторами не вмешались. Батраков, который забил 5 из 5 пенальти в РПЛ, добавил гол в Кубке России. Тороп угадал направление удара, но хавбек снова отличился. С появлением Батракова игра «Локомотива» стала намного живее. Другие свежие футболисты оказались менее полезными, но пенальти, заработанный Воробьёвым, был важен. После гола с «точки» команды взяли паузу на водопой. «Локомотив» сделал атакующие замены, и команда Галактионова перестроилась на режим игры первым номером. Футболисты ЦСКА подустали, стало веселее.
У «армейцев» остались контратаки. Вряд ли тренер Челестини доволен действиями форвардов. Ранее забивали защитники Дивеев и Круговой, хотя второй перешёл в атаку. Алеррандро, Мусаев, Алвес и Койта пока не радуют результативными ударами. Сегодня в ворота «Локомотива» забил защитник Гайич. Понимаем решение «армейцев» найти новых вингеров. Также придется искать защитника, ведь Роша уходит в клуб из ОАЭ, а равноценной замены нет. Абдулкадыров совершил результативную ошибку. Обе команды допускали брак в передачах, не получалось долго и четко комбинировать.
ЦСКА неожиданно вырвал победу в дерби
«Локомотив» после перерыва смотрелся лучше, замены помогли. А перемены Челестини не добавили ЦСКА козырей. Латерали Гайич и Мойзес держались слишком близко к центральным защитникам. Кисляку пришлось уходить в глубину поля, чтобы выводить ЦСКА в атаку. Свежие форварды не открывались лучше, чем Глебов, который играл с первых минут. Футболисты устали, начали тянуть время. Насколько хорошо у ЦСКА получалось проскакивать линии до перерыва, настолько ничего не получалось во втором тайме. Могли не пропустить без пенальти, но ошиблись, и Батраков не простил.
Впрочем, неважно качество игры «армейцев». Футболист ЦСКА всегда может забить после быстрой короткой атаки. Левый защитник Мойзес отдал на Койта, а Глебов закрыл пас с фланга. Молодой нападающий активно провёл поединок. На ровном месте команда, которая тяжело дышала после перерыва, вышла вперёд. Теперь вспоминаем, что «Локомотив» уже переключился на атакующий режим, а Галактионов сделал пять созидательных замен. В таком режиме вроде бы проще отыгрываться. Но на самом деле после таких замен непросто связать линии и завладеть полной инициативой.
Тренеру Челестини снова улыбнулась удача — футболисты выручают Фабио. А вот тренеру Галактионову удался старт сезона, невзирая на непростой сюжет в дерби с ЦСКА. «Локомотив» в концовке матча РПЛ дожал «Сочи», забив три мяча. Во втором тайме не позволили «Краснодару» переломить игру, «Локомотив» обыграл чемпионов. Теперь есть камбэк против ЦСКА по ходу матча. Футболисты Галактионова пытались сравнять счёт во второй раз, но Батраков не придумал ещё одну голевую атаку. А его напарники ничего яркого не показали, в отличие от Глебова. У форварда ЦСКА сегодня гол плюс пас.