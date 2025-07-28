Герои второго тура Российской Премьер-Лиги. Батраков снова забивает, а «Балтика» громит «Спартак»

Новая символическую сборная.
Вратарь
Сергей Песьяков («Крылья Советов») – техника тура
Опытный голкипер отразил пять ударов футболистов «Пари НН». Многие вратари во втором туре допускали ошибки или бездельничали. Песьяков оказался в центре внимания, потащил несколько сложных ударов и подарил «Крыльям Советов» шанс победить в дополнительное время. Техника есть не только у полевых игроков, голкипер тоже может сыграть технично.
Защитники
Хуан Касерес («Динамо») – стабильность июля
Касерес выручил Карпина. Никто бы не понял после ничьей с «Балтикой» ещё одну неудачу против знакомого тренеру «Ростова». Поединок получился сложным для «Динамо», но правый защитник команды Касерес вовремя сделал прострел на Сергеева. Хуан создал ещё один момент и удачно сыграл в отборе, закрыв «Ростову» их левый фланг нападения.
Кевин Андраде («Балтика») – король воздуха
Между удалениями Заболотного и Маркиньоса у «Спартака» было более сорока минут для атак вдесятером. В итоге у фаворита ни одного попадания в створ ворот и всего три удара. Колумбиец Андраде сыграл надежно. Кевин стал королем воздуха, выиграл 7 единоборств. Также Кевин прекрасно читал игру и часто прерывал чужие атаки.
Иван Лепский («Крылья Советов») – надежность тура
Здесь мог быть Гандри из «Ахмата», но его команда пропустила два мяча от Кругового из ЦСКА за две минуты. А Лепский ушел с поля без результативных ошибок в пользу «Пари НН». Арендованный у «Динамо» защитник провел второй подряд крутой поединок. Прекрасно работал с мячом, собрал выносы и отборы, был полезен на стандартах.
Илья Рожков («Рубин») – аккуратность недели
Левый латераль «Рубина» сделал одну неточную передачу за весь поединок против «Зенита». Двадцатилетний игрок бывал в списках героев раньше. Теперь его навес принес казанцам ничью против клуба из Санкт-Петербурга. Рожков идеально занял позицию, а ещё исполнил фокус – правой ногой принял мяч в воздухе, а вторым касанием сделал ассист на Даку.
Полузащитники
Владислав Саусь («Балтика») – забеги тура
Саусь огорчил «Спартак» хлестким дальним ударом. Владиславу не дали шанса на правом фланге в «Зените», зато в команде Талалаева он выделяется. У латераля атакующая природа, Саусь играет высоко. Именно он заработал для Маркиньоса вторую желтую карточку. Возможно, был офсайд, но VAR нельзя проверять вторые желтые карточки. Это не проблемы Сауся.
Матвей Кисляк (ЦСКА) – упорство недели
Игроки ЦСКА ели траву целый первый тайм против «Ахмата». Играли скверно, а потом проснулись. Круговой забил в добавленное к первой половине время, а Кисляк принес победу шикарным разрезающим пасом. У Кругового дубль, а у Матвея, помимо голевой передачи, есть умные действия в отборе и уже традиционные проходы через полполя с мячом.
Дмитрий Пестряков («Акрон») – лучший юниор
Один из самых расторопных игроков тура. Восемнадцатилетний атакующий хавбек забил гол после ошибки голкипера «Сочи». Затем хитро открылся после розыгрыша стандарта и сделал голевой прострел. Третье голевое действие связано с идеальной подачей Дмитрия на Дзюбу. Ветеран четко опередил защитника, а мяч идеально приземлился там, где форвард его ждал.
Нападающие
Данил Круговой (ЦСКА) – универсал недели
ЦСКА проиграл первый тайм «Ахмату», но победил соперника в дополнительное время. За две минуты защитник Круговой, которого новый тренер «армейцев» Челестини перевел в атаку, сделал дубль. В первом случае повезло с рикошетами, но оба раза Данил мгновенно принимал решения и огорчал голкипера Ульянова. Круговой принес ЦСКА волевую победу.
Алексей Батраков («Локомотив») – хитрец тура
У Батракова интересная карта перемещений. Алексей работал зигзагами. Он запутывал хавбеков и защитников «Краснодара». В одной из атак Батраков увел опекунов за собой – не хватило человека, чтобы остановить выпад с нарушением в штрафной площади. Батраков реализовал пенальти, а позже принес «Локомотиву» победу ударом головой. Алексей разогнал 39 атак и классно прессинговал.
Андрей Мостовой («Зенит») – Аршавин выходных
В матче против «Рубина» Мостовой сыграл в стиле легенды «Зенита». Реализовал пенальти, а потом мягко левой ногой сделал ассист – забил Кассьерра. Ещё Мостовой попадал в каркас ворот, удача была на стороне вратаря Ставера. Однажды мяч прошел под вратарем мимо штанги. «Зенит» не победил, но к Мостовому нет вопросов – он свою часть работы выполнил.
Главный тренер
Андрей Талалаев («Балтика») – триумфатор недели
Повезло с удалениями у «Спартака», но если отвлечься от красных карточек и смотреть строго на игру «Балтики», то видна рука тренера. В первом туре Талалаев помучил Карпина и не проиграл «Динамо». Дальше отправился в гости к «Спартаку» и завоевал победу 3:0. Станкович с таким счетом уступал только «Краснодару» и Талалаеву. Андрей Викторович классно подготовил новичка РПЛ к старту сезона.
Гол тура. Вадим Раков («Крылья Советов»)
Второй тур подряд Раков побеждает в номинации. Были другие симпатичные удары, как у Сауся против «Спартака», но Вадим на 91-й минуте матча принес «Крыльям Советов» победу над «Пари НН» ударом с почти нулевого угла. Смелое решение форварда открыло путь к трём очкам. Раков испугал вратаря соперника, а чуть позже тот подарил мяч Костанце – «Крылья Советов» выиграли 2:0.
Особенность. Прекрасная игра середняков
«Рубин» устроил ничейный камбэк с 0:2 с «Зенитом». У «Динамо» против «Ростова» и у ЦСКА против «Ахмата» победы, но это были невероятно сложные поединки. А «Спартак» разгромлен в Москве новичком лиги «Балтикой», у которой 4 очка после двух туров. Они вместе с «Крыльями Советов», «Акроном» и «Рубином» идут за лидером «Локомотивом» – только у Галактионова 6 очков. Середняки стартовали не хуже фаворитов.
Рекордсмен лиги. Артём Дзюба («Акрон»)
В атаке после второго тура большая конкуренция. Дзюба не попал в основу, хотя на его счету есть симпатичный гол, ассист, удар в каркас ворот и нереализованный пенальти. Собрал моменты на любой вкус, а самое главное, что теперь Артём самый результативный футболист в истории российской высшей лиги. Форвард «Акрона» по сумме голов и ассистов обошел легенду «Локомотива» Дмитрия Лоськова.