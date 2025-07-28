Герои второго тура Российской Премьер-Лиги. Батраков снова забивает, а «Балтика» громит «Спартак»

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сегодня, 10:26

Новая символическую сборная.

Вратарь

Сергей Песьяков («Крылья Советов») – техника тура

Опытный голкипер отразил пять ударов футболистов «Пари НН». Многие вратари во втором туре допускали ошибки или бездельничали. Песьяков оказался в центре внимания, потащил несколько сложных ударов и подарил «Крыльям Советов» шанс победить в дополнительное время. Техника есть не только у полевых игроков, голкипер тоже может сыграть технично.

Защитники

Хуан Касерес («Динамо») – стабильность июля

Касерес выручил Карпина. Никто бы не понял после ничьей с «Балтикой» ещё одну неудачу против знакомого тренеру «Ростова». Поединок получился сложным для «Динамо», но правый защитник команды Касерес вовремя сделал прострел на Сергеева. Хуан создал ещё один момент и удачно сыграл в отборе, закрыв «Ростову» их левый фланг нападения.

Кевин Андраде («Балтика») – король воздуха

Между удалениями Заболотного и Маркиньоса у «Спартака» было более сорока минут для атак вдесятером. В итоге у фаворита ни одного попадания в створ ворот и всего три удара. Колумбиец Андраде сыграл надежно. Кевин стал королем воздуха, выиграл 7 единоборств. Также Кевин прекрасно читал игру и часто прерывал чужие атаки.

Иван Лепский («Крылья Советов») – надежность тура

Здесь мог быть Гандри из «Ахмата», но его команда пропустила два мяча от Кругового из ЦСКА за две минуты. А Лепский ушел с поля без результативных ошибок в пользу «Пари НН». Арендованный у «Динамо» защитник провел второй подряд крутой поединок. Прекрасно работал с мячом, собрал выносы и отборы, был полезен на стандартах.

Илья Рожков («Рубин») – аккуратность недели

Левый латераль «Рубина» сделал одну неточную передачу за весь поединок против «Зенита». Двадцатилетний игрок бывал в списках героев раньше. Теперь его навес принес казанцам ничью против клуба из Санкт-Петербурга. Рожков идеально занял позицию, а ещё исполнил фокус – правой ногой принял мяч в воздухе, а вторым касанием сделал ассист на Даку.

Полузащитники

Владислав Саусь («Балтика») – забеги тура

Саусь огорчил «Спартак» хлестким дальним ударом. Владиславу не дали шанса на правом фланге в «Зените», зато в команде Талалаева он выделяется. У латераля атакующая природа, Саусь играет высоко. Именно он заработал для Маркиньоса вторую желтую карточку. Возможно, был офсайд, но VAR нельзя проверять вторые желтые карточки. Это не проблемы Сауся.

Матвей Кисляк ( ЦСКА ) – упорство недели

Игроки ЦСКА ели траву целый первый тайм против «Ахмата». Играли скверно, а потом проснулись. Круговой забил в добавленное к первой половине время, а Кисляк принес победу шикарным разрезающим пасом. У Кругового дубль, а у Матвея, помимо голевой передачи, есть умные действия в отборе и уже традиционные проходы через полполя с мячом.

Дмитрий Пестряков («Акрон») – лучший юниор

Один из самых расторопных игроков тура. Восемнадцатилетний атакующий хавбек забил гол после ошибки голкипера «Сочи». Затем хитро открылся после розыгрыша стандарта и сделал голевой прострел. Третье голевое действие связано с идеальной подачей Дмитрия на Дзюбу. Ветеран четко опередил защитника, а мяч идеально приземлился там, где форвард его ждал.

Нападающие

Данил Круговой ( ЦСКА ) – универсал недели

ЦСКА проиграл первый тайм «Ахмату», но победил соперника в дополнительное время. За две минуты защитник Круговой, которого новый тренер «армейцев» Челестини перевел в атаку, сделал дубль. В первом случае повезло с рикошетами, но оба раза Данил мгновенно принимал решения и огорчал голкипера Ульянова. Круговой принес ЦСКА волевую победу.

Алексей Батраков («Локомотив») – хитрец тура

У Батракова интересная карта перемещений. Алексей работал зигзагами. Он запутывал хавбеков и защитников «Краснодара». В одной из атак Батраков увел опекунов за собой – не хватило человека, чтобы остановить выпад с нарушением в штрафной площади. Батраков реализовал пенальти, а позже принес «Локомотиву» победу ударом головой. Алексей разогнал 39 атак и классно прессинговал.

Андрей Мостовой («Зенит») – Аршавин выходных

В матче против «Рубина» Мостовой сыграл в стиле легенды «Зенита». Реализовал пенальти, а потом мягко левой ногой сделал ассист – забил Кассьерра. Ещё Мостовой попадал в каркас ворот, удача была на стороне вратаря Ставера. Однажды мяч прошел под вратарем мимо штанги. «Зенит» не победил, но к Мостовому нет вопросов – он свою часть работы выполнил.

Главный тренер

Андрей Талалаев («Балтика») – триумфатор недели

Повезло с удалениями у «Спартака», но если отвлечься от красных карточек и смотреть строго на игру «Балтики», то видна рука тренера. В первом туре Талалаев помучил Карпина и не проиграл «Динамо». Дальше отправился в гости к «Спартаку» и завоевал победу 3:0. Станкович с таким счетом уступал только «Краснодару» и Талалаеву. Андрей Викторович классно подготовил новичка РПЛ к старту сезона.

Гол тура. Вадим Раков («Крылья Советов»)

Второй тур подряд Раков побеждает в номинации. Были другие симпатичные удары, как у Сауся против «Спартака», но Вадим на 91-й минуте матча принес «Крыльям Советов» победу над «Пари НН» ударом с почти нулевого угла. Смелое решение форварда открыло путь к трём очкам. Раков испугал вратаря соперника, а чуть позже тот подарил мяч Костанце – «Крылья Советов» выиграли 2:0.

Особенность. Прекрасная игра середняков

«Рубин» устроил ничейный камбэк с 0:2 с «Зенитом». У «Динамо» против «Ростова» и у ЦСКА против «Ахмата» победы, но это были невероятно сложные поединки. А «Спартак» разгромлен в Москве новичком лиги «Балтикой», у которой 4 очка после двух туров. Они вместе с «Крыльями Советов», «Акроном» и «Рубином» идут за лидером «Локомотивом» – только у Галактионова 6 очков. Середняки стартовали не хуже фаворитов.

Рекордсмен лиги. Артём Дзюба («Акрон»)

В атаке после второго тура большая конкуренция. Дзюба не попал в основу, хотя на его счету есть симпатичный гол, ассист, удар в каркас ворот и нереализованный пенальти. Собрал моменты на любой вкус, а самое главное, что теперь Артём самый результативный футболист в истории российской высшей лиги. Форвард «Акрона» по сумме голов и ассистов обошел легенду «Локомотива» Дмитрия Лоськова.