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Марко Капуано продлил контракт с «Кальяри»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Контракты, Кальяри, Капуано Марко
Сегодня, 08:50 | Источник: ФК "Кальяри" | Редакция: Роман Мельник

Центральный защитник Марко Капуано останется в «Кальяри» еще на два года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.  

В минувшем сезоне игрок провел 12 матчей в Серии А, успел отметиться забитым мячом и одной результативной передачей. Несмотря на нерегулярную игровую практику, «красно-синие» рассчитывают на 25-летнего футболиста и отмечают его профессиональные качества.

Напомним, что в конце мая клуб распрощался с защитником Бруну Алвешем.

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