Марко Капуано продлил контракт с «Кальяри»

Центральный защитник Марко Капуано останется в «Кальяри» еще на два года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В минувшем сезоне игрок провел 12 матчей в Серии А, успел отметиться забитым мячом и одной результативной передачей. Несмотря на нерегулярную игровую практику, «красно-синие» рассчитывают на 25-летнего футболиста и отмечают его профессиональные качества.

Напомним, что в конце мая клуб распрощался с защитником Бруну Алвешем.