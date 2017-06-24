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Марко Капуано продлил контракт с «Кальяри»
Сегодня, 08:50 | Источник: ФК "Кальяри" | Редакция: Роман Мельник
Центральный защитник Марко Капуано останется в «Кальяри» еще на два года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
В минувшем сезоне игрок провел 12 матчей в Серии А, успел отметиться забитым мячом и одной результативной передачей. Несмотря на нерегулярную игровую практику, «красно-синие» рассчитывают на 25-летнего футболиста и отмечают его профессиональные качества.
Напомним, что в конце мая клуб распрощался с защитником Бруну Алвешем.
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