Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью, забив 2 гола в добавленное время

вчера, 15:34
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак» поделили очки в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

Под занавес первого тайма защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич был удалён за две полученные в течение одной минуты жёлтые карточки. На 64-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 90+2-й минуте форвард москвичей Пабло Солари открыл счёт. Но на 90+4-й Артём Дзюба забил ответный гол с пенальти, установив окончательные цифры на табло.

Теперь у «Спартака» 4 очка после трёх матчей, у «Акрона» 5 набранных баллов.

В предыдущем матче РПЛ «красно-белые» уступили «Балтике» со счётом 0:3.

Подписывайся в ВК
Все новости
«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Торпедо» в матче Первой лиги
Вчера, 12:28
«Интер Майами» обыграл «Некаксу». Месси получил травму в начале матча
Вчера, 08:23
Поздний гол Кордобы принёс «Краснодару» победу над «Динамо»
02 августа
«Локомотив» обыграл «Пари НН» и продолжает лидировать в РПЛ
02 августа
Дубль Ракова помог «Крыльям Советов» разгромить «Ростов» на выезде
02 августа
«Урал» обыграл «Родину» и стал единоличным лидером Первой лиги
02 августа
Сортировать
Все комментарии
39veh2cqqpar
39veh2cqqpar ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 03:09
Кстати такой же пенальти вчера забил в ворота ЦСКА экс спартач Соболев, как под копирку.
Мне кажется, что это спартаковский стиль, вы должны гордиться ими, они гордость Спартака.
upmhyv2wwc29
upmhyv2wwc29 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 02:55
Да ладно, ошибся судья, помог Спартаку, проехали.
Давайте лучше с вами порадуемся за воспитанника Спартака Артёма Дзюбу, как он технично уложил Максименко и закатил мяч в пустой угол.
Дзюба восстановил справедливость в матче, как вы говорите "по спартаковски".
adekvat
adekvat
вчера в 21:50
Дзюба больше всех рад, осталось Карпину и Семаку нагадить, и сезон удался.
Сп62
Сп62 ответ dj5m97c3jz3e (раскрыть)
вчера в 20:46
Ещё раз повторю. Если судья посчитал, что задержка игрока, толчок, блокировка и т.п. не повлияли на ход игры, он игру не останавливает. В данном случае судья так и поступил.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:57
Спартак опротестует и удаление, и пенальти, ДВА. А ЭСК вас поддержит в очередной раз и будет вам счастье.
Sergo81
Sergo81 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:41
Интересная версия. А смысл ? Так хоть в запасе сидят, а новый тренер придёт, легов прикупит, эту старую гвардию на вольные хлеба распустят. Их это устроит ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:33
Ну ты же знаешь, что классный игрок в прошлом- не обязательно знаменитый тренер в настоящем. Но Карпин, как для российского футбола- вполне приличный тренер.
Alhunah
Alhunah
вчера в 17:03
нового педрошу привезли, никогда такого не было и вот опять
112910415
112910415
вчера в 17:02
Как ни странно, Спартак неплохо играл во втором тайме.
А Хлусевича гнать надо, факт
3c7qmpm6qeu9
3c7qmpm6qeu9 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:58
Игрок Акрона вступил в борьбу за мяч и мог быть первым на мяче, его откровенно сзади хватает за футболку игрок Спартака и отшвыривает в сторону.
По всем футбольным правилам в мире это нарушение.
Но оказывается есть одно НО... хватал игрок Спартака и нарушение по этому не должно быть.
Думаю дальше нет смысла продолжать это тему.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:56, ред.
"Или у Карпина хуже, чем у всех?"

Кто такие ВСЕ и кто такой Карпин ? Раздели ка понятия, дружище. Валера в прошлом игрок незаурядный, - с него и спрос соответствующий, а не как со ВСЕХ. Логично ?
Сп62
Сп62 ответ dj5m97c3jz3e (раскрыть)
вчера в 16:52
Ты описал общие случаи. Я с ними согласен. А частные случаи рассматривает судья по обстановке. В данном случае мячом владел уже соперник и задержка игрока не владеещего мячом не считается фолом, если это не являтся грубостью.
альсато
альсато
вчера в 16:52
То, что я сегодня увидел, как и ..надцать лет уже подряд...есть фк Спартак, только спартаковцев там нет!...увы...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:47
Ну уже легче, значит не только всё плохо у Карпина. Или у Карпина хуже, чем у всех?)))
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 16:45
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:44
    Когда Станкович выпускал Зобнина на поле комментатор, сославшись на очередного КБ эксперта, назвал Зобнина лучшим правым защитником за последние годы. Я криво усмехнулся и подумал, сейчас он это докажет. И точно. Доказал. Махнул мимо мяча и срубил игрока. Итог - пенальти.
    Неужели непонятно, что Зобнин давно уже с ярмарки уехал, сидит дома и подсчитывает доходы. Ему не до футбола. Кстати новая дорогущая звезда № 83 впечатления не произвела. Играл максимум на 3-5 млн не более.
    dj5m97c3jz3e
    dj5m97c3jz3e ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 16:44, ред.
    То есть если игрок потерял мяч, то на нём можно нарушать правила?
    Это, что-то новенькое в правилах.

    Сейчас специально по твоей просьбе пересмотрел несколько раз эпизод.
    Игрок Акрона не потерял мяч, мяч отскачил от него и игрок Акрона сделал движение к мячу, но игрок Спартака схватив его за футболку отшвырнул того от мяча.
    Чистейшее нарушение в любом случае.

    Пересмотрите тоже этот эпизод повнимательнее и заодно загляните в правила.
    Вы может удивитесь, что в футболе нарушение правил возможно и в отношении игрока, не владеющего мячом. Нарушения, такие как подножки, толчки, удары по ногам, прыжки в соперника и другие опасные действия, могут быть совершены против любого игрока, вне зависимости от того, владеет ли он мячом в данный момент.

    Таким образом, в футболе не существует правила, которое бы разрешало нарушать правила только против игроков, владеющих мячом. Любое нарушение правил, которое приводит к опасному или недисциплинированному поведению, может быть зафиксировано судьей и наказываться в соответствии с правилами игры.
    Марио Кемпес
    Марио Кемпес
    вчера в 16:41
    Спартак деградирует, выделить некого, в команде не играет ни кто. А ведь прошлой осенью, этим же составом, показывали отличный футбол...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 16:40
    Пришёл к мнению ,что этого сербского тупого бычару пора гнать ссаной тряпкой !!! Он не знает что делать со своими игроками . Не знает !!! Смотреть противно .
    Futurista
    Futurista ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Двух очков...
    Сп62
    Сп62 ответ kr7g6p6am5v2 (раскрыть)
    вчера в 16:28
    Ты внимательно смотри эпизод. Беншимол уже потерял мяч, когда его схватили за футболку. На этот раз судья не стал идти против правил.
    a-league
    a-league
    вчера в 16:27
    Пожалел Зюба бывших, когда дал одноногому пробить первый пеналь
    iBragim2102
    iBragim2102
    вчера в 16:22
    Спартак чемпик
    100лет
    100лет
    вчера в 16:19
      halfbeek
      halfbeek
      вчера в 16:15
      Оба пенальти тухлые как тот что Зенит бил Рубину. В первом случае игрок протолкнул мяч в аут в борьбе с вратарем, а во втором случае мяч шел почти в спину акроновцу и овладеть им у того шансов не было.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 16:11, ред.
      Что то случилось со Спартаком. Вроде бы бегут, а куда бегут, непонятно. Удаление вообще из ряда вон. О чём думал Хлусевич? Получил жёлтую, остепенись, включи голову, а он тут же, на этой же минуте, опять делает грубое нарушение. Как сказал Барсик об этой игре - Играют смело, есть какая то харизма, только не хватает мысли и профессионализма.
      nik9373
      nik9373 ответ ABir (раскрыть)
      вчера в 16:10
      И опять нелепый Максименко падает в один угол, а мяч в другой. Последний отбитый пенальти был в сезоне 20/21 и всего их пять за карьеру. И это за 201 матч, процент ужасающий!
      Андрюха 43
      Андрюха 43
      вчера в 16:10
      Опять надежды болельщиков Спартака рушатся в начале чемпионата, эхххх
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 16:09, ред.
      Чеспризнаться... меня прямо таки изумляет погребальная риторика некоторых поклонников КБ на предмет того, что чемпионат для Спартака уже закончен.
      Господа, вы что забыли в какой Лиге играет Спартак ?! Это РПЛ, где и у других команд такое же барахло в поле..., если не хуже. Все в одном Ковчеге плывут, название которого - Отстой.
      Gorasul
      Gorasul
      вчера в 16:04, ред.
      Напомню только что весь состав акрона - 21 человек стоит дешевле одного игрока спартака. Боров просто гений, что нивелирует эту разницу!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       