«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью, забив 2 гола в добавленное время

1754224480

вчера, 15:34

Тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак» поделили очки в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

Под занавес первого тайма защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич был удалён за две полученные в течение одной минуты жёлтые карточки. На 64-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 90+2-й минуте форвард москвичей Пабло Солари открыл счёт. Но на 90+4-й Артём Дзюба забил ответный гол с пенальти, установив окончательные цифры на табло.

Теперь у «Спартака» 4 очка после трёх матчей, у «Акрона» 5 набранных баллов.