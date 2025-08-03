«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью, забив 2 гола в добавленное время

Тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак» поделили очки в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги (1:1).
Под занавес первого тайма защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич был удалён за две полученные в течение одной минуты жёлтые карточки. На 64-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 90+2-й минуте форвард москвичей Пабло Солари открыл счёт. Но на 90+4-й Артём Дзюба забил ответный гол с пенальти, установив окончательные цифры на табло.
Теперь у «Спартака» 4 очка после трёх матчей, у «Акрона» 5 набранных баллов.
В предыдущем матче РПЛ «красно-белые» уступили «Балтике» со счётом 0:3.
Итак, ничья. Насколько она справедлива- пусть каждый решит для себя сам.
Итак, ничья. Насколько она справедлива- пусть каждый решит для себя сам.
Это, что-то новенькое в правилах.
Сейчас специально по твоей просьбе пересмотрел несколько раз эпизод.
Игрок Акрона не потерял мяч, мяч отскачил от него и игрок Акрона сделал движение к мячу, но игрок Спартака схватив его за футболку отшвырнул того от мяча.
Чистейшее нарушение в любом случае.
Пересмотрите тоже этот эпизод повнимательнее и заодно загляните в правила.
Вы может удивитесь, что в футболе нарушение правил возможно и в отношении игрока, не владеющего мячом. Нарушения, такие как подножки, толчки, удары по ногам, прыжки в соперника и другие опасные действия, могут быть совершены против любого игрока, вне зависимости от того, владеет ли он мячом в данный момент.
Таким образом, в футболе не существует правила, которое бы разрешало нарушать правила только против игроков, владеющих мячом. Любое нарушение правил, которое приводит к опасному или недисциплинированному поведению, может быть зафиксировано судьей и наказываться в соответствии с правилами игры.
Это, что-то новенькое в правилах.
Сейчас специально по твоей просьбе пересмотрел несколько раз эпизод.
Игрок Акрона не потерял мяч, мяч отскачил от него и игрок Акрона сделал движение к мячу, но игрок Спартака схватив его за футболку отшвырнул того от мяча.
Чистейшее нарушение в любом случае.
Пересмотрите тоже этот эпизод повнимательнее и заодно загляните в правила.
Вы может удивитесь, что в футболе нарушение правил возможно и в отношении игрока, не владеющего мячом. Нарушения, такие как подножки, толчки, удары по ногам, прыжки в соперника и другие опасные действия, могут быть совершены против любого игрока, вне зависимости от того, владеет ли он мячом в данный момент.
Таким образом, в футболе не существует правила, которое бы разрешало нарушать правила только против игроков, владеющих мячом. Любое нарушение правил, которое приводит к опасному или недисциплинированному поведению, может быть зафиксировано судьей и наказываться в соответствии с правилами игры.