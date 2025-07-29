Аморим – один из главных претендентов на первую отставку в АПЛ-25/26. Потерял доверие из-за неудачного сезона и трансферов

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вчера, 21:50

А тренер не подходит по манере управления.

Прошлый сезон окончательно подорвал имидж

Нельзя просто так взять и пожертвовать каким-то из турниров в пользу другого — тем более, когда речь заходит о манкунианцах. Это вообще не применимо к топ-клубу — иначе он не топ. «Красные дьяволы» подорвали свой имидж тем, что сконцентрировались на Лиге Европы и забили на другие турниры. Тем более, когда под раздачу попадает чемпионат. «Красные дьяволы» не просто забыли об АПЛ — они тотально провалились в Премьер-Лиге, финишировав чуть выше зоны вылета. Тем более, когда эта ставка в итоге не срабатывает. Всё было в руках Аморима и его команды. «Манчестер Юнайтед» был одним из двух главных фаворитов турнира — и никто не мог навязать им сопротивление, кроме «Тоттенхэма» (собственно, второго фаворита). И в решающий момент, когда определялось, правильно ли поступил клуб, Аморим просчитался — и его команда отдала трофей бестрофейному клубу.

Всё это — сплошной сюр, и то, что он относится к «Юнайтед», лишь дополняет картину. После такой кампании болельщики с огромным скепсисом относятся к проекту. Раньше был хоть какой-то результат-минимум — при Амориме пробили самое дно.

В команде всё ещё есть неликвид

Рубену для качественных изменений в команде необходимы коренные изменения в составе. О чём речь, если в первые же месяцы в клубе он был готов отцепить от состава сразу двух игроков, которые при тен Хаге считались лидерами? Рэшфорда отправили в аренду, теперь футболист отправился в командировку в «Барсу», Гарначо избежал ссылки – при этом для него ищут покупателей сейчас. И ведь это далеко не всё.

Манкунианцы избавились от Рэшфорда до следующего лета — ещё есть Санчо, Антони, Гарначо, Маласиа. По каждому из них причины кристально ясны. При этом «Юнайтед» абсолютно не умеет продавать — спрос на стагнировавших футболистов невысок, а «красные дьяволы» ещё стараются гнуть пальцы, желая отбить хотя бы часть необдуманных затрат. Сейчас речь заходит о том, что Амориму, возможно, придётся принять кого-то из них обратно. Португалец говорит, что готов к этому. Но вполне можно сказать, что это будет провал менеджмента.

И ещё не говорили о Хёйлунде, Зиркзее, Маунте. Расмус и Мэйсон готовятся к третьему сезону в составе МЮ — и этого срока более чем достаточно, чтобы подвести итоги их пребывания. Датчанин не подошёл под стиль тен Хага, да и с Аморимом не раскрылся. Форварду не дают разбегаться на пространстве — а без этого он играть так и не научился. Впечатления от Маунта испортили травмы, и под конец сезона был намёк на реанимацию карьеры. Но сколько можно давать второй шанс? Тут нет никаких гарантий. Зиркзее точно так же не раскрылся за весь сезон, хоть и показывал работоспособность. Что успеют с ними сделать?

Важно находить компромиссы и выжимать из игроков максимум

Есть множество примеров, что авторитарный стиль управления убивает команду на длительной дистанции. Жозе Моуриньо оставил после себя выжженную землю и раздевалку, полную внутренних конфликтов. Джан Пьеро Гасперини продержался дольше большинства и может считаться исключением. При этом его случай нельзя брать в пример — где ещё настолько бы доверяли тренеру? В 9 из 10 клубов Гасперини просто бы отправили в отставку после просадки, а бергамаски оставили. И даже так понадобилось полное обновление костяка, чтобы вновь забраться в топ. Прошлый сезон доказал, что постоянно добиваться результата этим стилем невозможно. Клуб и тренер устали друг от друга. Конте тоже почти нигде не задерживался — самый свежий пример для МЮ — тен Хаг. Отличное начало, а после этого — кромешный ад. Напротив, при демократичном Сульшере «красные дьяволы» добивались результата.

Судьба Аморима будет напрямую зависеть от того, сможет ли он отказаться от излишней авторитарности. Другого варианта нет — столько же доверия, сколько было у Гасперини от МЮ , Рубен точно не получит. При этом всё указывает на то, что Рубен не станет идти на компромиссы — этому слишком много подтверждений (вот самое свежее). Он не стал этого делать с Рэшфордом, не стал с Гарначо, вряд ли станет с Маласией и Санчо. Пока всё это будет повторяться из раза в раз, конфликты не покинут клуб, а период при Амориме — скорее очередной круг ада.

«Юнайтед» игнорирует основные проблемы

Есть не только психологические (их затронули выше) — дело в проблемах селекционных и игровых. Насколько летняя трансферная кампания отвечает запросам команды? Аморим наигрывает Маунта и Диалло на позиции инсайда, там же приносит больше пользы Зиркзее, а ближе к атаке раскрывается Фернандеш. Не продав проблемных Джошуа и Мэйсона, не расставшись с Гарначо, Санчо, Антони (которые тоже скорее будут наигрываться на позициях инсайдов при схеме «3-4-2-1»), манкунианцы добавляют в обойму Матеуса Кунью. В «Вулвз» он играл в такой же расстановке — и выходил под нападающим. При этом проблема с позицией форварда всё ещё остаётся без качественного усиления. Это «Ливерпуль» вгрызается в вариант с Исаком и подписывает Экитике. Это «Арсенал» продавливает «Спортинг» и увозит Виктора Дьёкереша. А МЮ успешно работает и с не забивающим Хёйлундом.

Ещё один момент — практика показывает, что Амориму ближе схема «3-4-2-1». В ней нет места вингерам — их можно выпустить под нападающим, при этом у них будет другой функционал, плюс образуется перенасыщение при наличии Диалло, Фернандеша, Маунта, Зиркзее. Если говорить о латералях, то правую бровку у «Юнайтед» отлично покрывает Мазрауи, а слева наигрывается Доргу. Им нужна подстраховка, но не конкуренты элитного уровня. МЮ же подписывает правого вингера Мбеумо.