Аморим – один из главных претендентов на первую отставку в АПЛ-25/26. Потерял доверие из-за неудачного сезона и трансферов

А тренер не подходит по манере управления.
Прошлый сезон окончательно подорвал имидж
Нельзя просто так взять и пожертвовать каким-то из турниров в пользу другого — тем более, когда речь заходит о манкунианцах. Это вообще не применимо к топ-клубу — иначе он не топ. «Красные дьяволы» подорвали свой имидж тем, что сконцентрировались на Лиге Европы и забили на другие турниры. Тем более, когда под раздачу попадает чемпионат. «Красные дьяволы» не просто забыли об АПЛ — они тотально провалились в Премьер-Лиге, финишировав чуть выше зоны вылета. Тем более, когда эта ставка в итоге не срабатывает. Всё было в руках Аморима и его команды. «Манчестер Юнайтед» был одним из двух главных фаворитов турнира — и никто не мог навязать им сопротивление, кроме «Тоттенхэма» (собственно, второго фаворита). И в решающий момент, когда определялось, правильно ли поступил клуб, Аморим просчитался — и его команда отдала трофей бестрофейному клубу.
Всё это — сплошной сюр, и то, что он относится к «Юнайтед», лишь дополняет картину. После такой кампании болельщики с огромным скепсисом относятся к проекту. Раньше был хоть какой-то результат-минимум — при Амориме пробили самое дно.
В команде всё ещё есть неликвид
Рубену для качественных изменений в команде необходимы коренные изменения в составе. О чём речь, если в первые же месяцы в клубе он был готов отцепить от состава сразу двух игроков, которые при тен Хаге считались лидерами? Рэшфорда отправили в аренду, теперь футболист отправился в командировку в «Барсу», Гарначо избежал ссылки – при этом для него ищут покупателей сейчас. И ведь это далеко не всё.
Манкунианцы избавились от Рэшфорда до следующего лета — ещё есть Санчо, Антони, Гарначо, Маласиа. По каждому из них причины кристально ясны. При этом «Юнайтед» абсолютно не умеет продавать — спрос на стагнировавших футболистов невысок, а «красные дьяволы» ещё стараются гнуть пальцы, желая отбить хотя бы часть необдуманных затрат. Сейчас речь заходит о том, что Амориму, возможно, придётся принять кого-то из них обратно. Португалец говорит, что готов к этому. Но вполне можно сказать, что это будет провал менеджмента.
И ещё не говорили о Хёйлунде, Зиркзее, Маунте. Расмус и Мэйсон готовятся к третьему сезону в составе МЮ — и этого срока более чем достаточно, чтобы подвести итоги их пребывания. Датчанин не подошёл под стиль тен Хага, да и с Аморимом не раскрылся. Форварду не дают разбегаться на пространстве — а без этого он играть так и не научился. Впечатления от Маунта испортили травмы, и под конец сезона был намёк на реанимацию карьеры. Но сколько можно давать второй шанс? Тут нет никаких гарантий. Зиркзее точно так же не раскрылся за весь сезон, хоть и показывал работоспособность. Что успеют с ними сделать?
Важно находить компромиссы и выжимать из игроков максимум
Есть множество примеров, что авторитарный стиль управления убивает команду на длительной дистанции. Жозе Моуриньо оставил после себя выжженную землю и раздевалку, полную внутренних конфликтов. Джан Пьеро Гасперини продержался дольше большинства и может считаться исключением. При этом его случай нельзя брать в пример — где ещё настолько бы доверяли тренеру? В 9 из 10 клубов Гасперини просто бы отправили в отставку после просадки, а бергамаски оставили. И даже так понадобилось полное обновление костяка, чтобы вновь забраться в топ. Прошлый сезон доказал, что постоянно добиваться результата этим стилем невозможно. Клуб и тренер устали друг от друга. Конте тоже почти нигде не задерживался — самый свежий пример для МЮ — тен Хаг. Отличное начало, а после этого — кромешный ад. Напротив, при демократичном Сульшере «красные дьяволы» добивались результата.
Судьба Аморима будет напрямую зависеть от того, сможет ли он отказаться от излишней авторитарности. Другого варианта нет — столько же доверия, сколько было у Гасперини от МЮ, Рубен точно не получит. При этом всё указывает на то, что Рубен не станет идти на компромиссы — этому слишком много подтверждений (вот самое свежее). Он не стал этого делать с Рэшфордом, не стал с Гарначо, вряд ли станет с Маласией и Санчо. Пока всё это будет повторяться из раза в раз, конфликты не покинут клуб, а период при Амориме — скорее очередной круг ада.
«Юнайтед» игнорирует основные проблемы
Есть не только психологические (их затронули выше) — дело в проблемах селекционных и игровых. Насколько летняя трансферная кампания отвечает запросам команды? Аморим наигрывает Маунта и Диалло на позиции инсайда, там же приносит больше пользы Зиркзее, а ближе к атаке раскрывается Фернандеш. Не продав проблемных Джошуа и Мэйсона, не расставшись с Гарначо, Санчо, Антони (которые тоже скорее будут наигрываться на позициях инсайдов при схеме «3-4-2-1»), манкунианцы добавляют в обойму Матеуса Кунью. В «Вулвз» он играл в такой же расстановке — и выходил под нападающим. При этом проблема с позицией форварда всё ещё остаётся без качественного усиления. Это «Ливерпуль» вгрызается в вариант с Исаком и подписывает Экитике. Это «Арсенал» продавливает «Спортинг» и увозит Виктора Дьёкереша. А МЮ успешно работает и с не забивающим Хёйлундом.
Ещё один момент — практика показывает, что Амориму ближе схема «3-4-2-1». В ней нет места вингерам — их можно выпустить под нападающим, при этом у них будет другой функционал, плюс образуется перенасыщение при наличии Диалло, Фернандеша, Маунта, Зиркзее. Если говорить о латералях, то правую бровку у «Юнайтед» отлично покрывает Мазрауи, а слева наигрывается Доргу. Им нужна подстраховка, но не конкуренты элитного уровня. МЮ же подписывает правого вингера Мбеумо.
При этом — опять же — клуб не в состоянии разобраться с игроками, которые не входят в планы тренера, не могут грамотно усилить позиции форварда и флангов. Сейчас минимум предпосылок для преображения МЮ. Клуб скорее окончательно превратится в середняка. И ведь расхлёбывать это придётся тренеру. Аморим — хороший специалист, он показал это в «Спортинге». Но в МЮ слабейший менеджмент и огромное количество проблем, а стиль управления Рубена лишь подольёт масла в огонь.
А какой из турниров, на Ваш взгляд, следует красным дьяволам сделать их приоритетом?
А какой из турниров, на Ваш взгляд, следует красным дьяволам сделать их приоритетом?
С нападающими сложнее, но есть два варианта. Вариант проверенный и дешевый - это Уоткинс из Астон Виллы: за последние 6 сезонов он лишь в одном сезоне забил меньше 15 голов (11). Плюс игрок сам хочет в МЮ. Плюс он уже ранее играл в связке с Мбемо, поэтому ему будет намного проще адаптироваться в команде. Вилла пока отказывается его продавать, но я думаю, что учитывая, как обстоят дела у бирмингемцев с ФФП, то думаю, что боссы МЮ вполне себе смогут договориться. В крайнем случае Виллу интересуют вингеры, и можно попробовать обсудить обмен на Гарначо или Антони. Второй вариант - немного рискованный и дорогой: это Шешко. Он огроменный, и в сочетании с Мбемо и Куньей его можно использовать примерно так же, как в чемпионской сборной Франции использовали Жиру. Плюс именно Вивел, который работает сейчас Главным Скаутом в МЮ, и пригласил Шешко в систему Ред Булл, поэтому он явно знает сильные стороны игрока. Но вопросы вызывают высокая цена, а также сможет ли он быстро адаптироваться к АПЛ.
Все очень сложно с полузащитником. нужен опорник, который умеет раздавать пасы. Это в принципе - штучный товар, а еще и с опытом игры в АПЛ - таких почти и нету. Плюс игрок еще должен быть и недорогим, чтобы можно было вписаться в ФФП. Плюс он еще должен быть и не африканцем, так как на носу Кубок Африки, и от МЮ и так слишком много футболистов туда отправится. Можно попробовать купить Хьюлманда из Спортинга, ведь он уже знаком с системой Аморима. Но Спортинг уже показал, что переговоры с ними вести не очень просто. Как вариант - можно попробовать перевоспитать Майну: игрок отличный и хорошо обучается, но все же у Кобби сильные стороны - совсем другие...
Пока это лишь только мои прогнозы. Но учитывая, что инсайды про Ламменса и нападающих уже подтверждал Орштейн, который касательно АПЛ и МЮ в частности ошибался редко, то можно предположить, что они вполне могут сбыться
С нападающими сложнее, но есть два варианта. Вариант проверенный и дешевый - это Уоткинс из Астон Виллы: за последние 6 сезонов он лишь в одном сезоне забил меньше 15 голов (11). Плюс игрок сам хочет в МЮ. Плюс он уже ранее играл в связке с Мбемо, поэтому ему будет намного проще адаптироваться в команде. Вилла пока отказывается его продавать, но я думаю, что учитывая, как обстоят дела у бирмингемцев с ФФП, то думаю, что боссы МЮ вполне себе смогут договориться. В крайнем случае Виллу интересуют вингеры, и можно попробовать обсудить обмен на Гарначо или Антони. Второй вариант - немного рискованный и дорогой: это Шешко. Он огроменный, и в сочетании с Мбемо и Куньей его можно использовать примерно так же, как в чемпионской сборной Франции использовали Жиру. Плюс именно Вивел, который работает сейчас Главным Скаутом в МЮ, и пригласил Шешко в систему Ред Булл, поэтому он явно знает сильные стороны игрока. Но вопросы вызывают высокая цена, а также сможет ли он быстро адаптироваться к АПЛ.
Все очень сложно с полузащитником. нужен опорник, который умеет раздавать пасы. Это в принципе - штучный товар, а еще и с опытом игры в АПЛ - таких почти и нету. Плюс игрок еще должен быть и недорогим, чтобы можно было вписаться в ФФП. Плюс он еще должен быть и не африканцем, так как на носу Кубок Африки, и от МЮ и так слишком много футболистов туда отправится. Можно попробовать купить Хьюлманда из Спортинга, ведь он уже знаком с системой Аморима. Но Спортинг уже показал, что переговоры с ними вести не очень просто. Как вариант - можно попробовать перевоспитать Майну: игрок отличный и хорошо обучается, но все же у Кобби сильные стороны - совсем другие...
Пока это лишь только мои прогнозы. Но учитывая, что инсайды про Ламменса и нападающих уже подтверждал Орштейн, который касательно АПЛ и МЮ в частности ошибался редко, то можно предположить, что они вполне могут сбыться
По поводу того, что Аморим готов работать с игроками, которых не смогут продать - уверен, что здесь 0% правды. Это заявление объяснимо тем, что боссы МЮ слишком активно пытались избавиться от игроков, и соответственно покупатели стали тянуть время и диктовать свои условия, понимая, что это выгоднее МЮ продать игроков, чем покупателям - купить их. Поэтому слова Аморима - попытка немного устаканить ситуацию, показывая, что игроки нам не нужны, но не настолько, чтобы их невыгодно продавать.
Абсолютно согласен по поводу Маунта - ну какой смысл держать дорогостоящего игрока, который проводит в лазарете времени больше, чем на поле? Также согласен по поводу Расмуса: у парня есть потенциал, но игра в паре с таким гуру футбола, как Гарначо сломала его окончательно, и поможет только смена клуба.
В корень не согласен по поводу Зиркзе: абсолютно уверен, что в этом сезоне он будет гораздо полезнее, чем в прошлом. Во-первых, Тен Хаг сам не понимал, как его использовать. При Амориме дела уже пошли гораздо лучше: оказалось, что если центральному нападающему отдавать пасы или навесы, то центральный нападающий может забивать голы! Но основной его козырь - в умении выбрать позицию, причем как для завершения, так и для голевого паса, и в тандеме с Мбемо и Куньей это может очень пригодиться.
Согласен по поводу структуры клуба. Но отмечу, что новое руководство уже проделало серьезную работу для ее изменения. Проблема в том, что Глэйзеры, Вудворд и Метро оставили за собой такое выжженное поле, что должно пройти еще несколько лет, чтобы это поле вновь начало приносить снова хоть какие-либо плоды.
Ну и самое главное - почему-то есть уверенность, что провала в этом году у МЮ не будет. Да, очень наивно верить в то, что Юнайтед будет бороться за Чемпионство, или даже за Лигу Чемпионов. Но учитывая, что происходило с клубом последние 5 лет - Лига Европы или Лига Конференций будут вполне себе успехом, а задача эта - вполне выполнимая. Как я уже писал раньше, главные трансферы - это избавление от Рэшфорда, Гарначо и Санчо, то есть от игроков, которые привыкли, что клубом руководят они, а не тренер. И после того, как их отстранили от тренировок, уже виден прогресс: как минимум, игроки и Аморим находятся с хорошем настроении и постоянно улыбаются. Если сравнивать с прошлогодними тренировками, на которых постоянно царила злоба и унылость - уже есть надежды, что удалось избавиться от токсичности, и игроки будут больше думать о футболе, чем об атмосфере в раздевалке. Да и новые трансферы - впервые за долгое время руководство купило тренеру игроков, которых он хотел, ДО предсезонки, а не во время сезона, когда получалось, что трансферы вроде есть, но уже после 3-4 тура, а затем еще нужно 5-6 туров, чтобы игрок адаптировался к стилю игры, и получалось, что команда начинала формироваться уже после четверти Чемпионата.
Конечно, еще бы докупить вратаря, полузащитника и нападающего... но уже впервые за долгое время я жду начала сезона МЮ с каким-то оптимизмом. Возможно, зря, но это покажет время. А сейчас у меня есть хоть какой-то проблеск надежды по поводу игры клуба.
По поводу того, что Аморим готов работать с игроками, которых не смогут продать - уверен, что здесь 0% правды. Это заявление объяснимо тем, что боссы МЮ слишком активно пытались избавиться от игроков, и соответственно покупатели стали тянуть время и диктовать свои условия, понимая, что это выгоднее МЮ продать игроков, чем покупателям - купить их. Поэтому слова Аморима - попытка немного устаканить ситуацию, показывая, что игроки нам не нужны, но не настолько, чтобы их невыгодно продавать.
Абсолютно согласен по поводу Маунта - ну какой смысл держать дорогостоящего игрока, который проводит в лазарете времени больше, чем на поле? Также согласен по поводу Расмуса: у парня есть потенциал, но игра в паре с таким гуру футбола, как Гарначо сломала его окончательно, и поможет только смена клуба.
В корень не согласен по поводу Зиркзе: абсолютно уверен, что в этом сезоне он будет гораздо полезнее, чем в прошлом. Во-первых, Тен Хаг сам не понимал, как его использовать. При Амориме дела уже пошли гораздо лучше: оказалось, что если центральному нападающему отдавать пасы или навесы, то центральный нападающий может забивать голы! Но основной его козырь - в умении выбрать позицию, причем как для завершения, так и для голевого паса, и в тандеме с Мбемо и Куньей это может очень пригодиться.
Согласен по поводу структуры клуба. Но отмечу, что новое руководство уже проделало серьезную работу для ее изменения. Проблема в том, что Глэйзеры, Вудворд и Метро оставили за собой такое выжженное поле, что должно пройти еще несколько лет, чтобы это поле вновь начало приносить снова хоть какие-либо плоды.
Ну и самое главное - почему-то есть уверенность, что провала в этом году у МЮ не будет. Да, очень наивно верить в то, что Юнайтед будет бороться за Чемпионство, или даже за Лигу Чемпионов. Но учитывая, что происходило с клубом последние 5 лет - Лига Европы или Лига Конференций будут вполне себе успехом, а задача эта - вполне выполнимая. Как я уже писал раньше, главные трансферы - это избавление от Рэшфорда, Гарначо и Санчо, то есть от игроков, которые привыкли, что клубом руководят они, а не тренер. И после того, как их отстранили от тренировок, уже виден прогресс: как минимум, игроки и Аморим находятся с хорошем настроении и постоянно улыбаются. Если сравнивать с прошлогодними тренировками, на которых постоянно царила злоба и унылость - уже есть надежды, что удалось избавиться от токсичности, и игроки будут больше думать о футболе, чем об атмосфере в раздевалке. Да и новые трансферы - впервые за долгое время руководство купило тренеру игроков, которых он хотел, ДО предсезонки, а не во время сезона, когда получалось, что трансферы вроде есть, но уже после 3-4 тура, а затем еще нужно 5-6 туров, чтобы игрок адаптировался к стилю игры, и получалось, что команда начинала формироваться уже после четверти Чемпионата.
Конечно, еще бы докупить вратаря, полузащитника и нападающего... но уже впервые за долгое время я жду начала сезона МЮ с каким-то оптимизмом. Возможно, зря, но это покажет время. А сейчас у меня есть хоть какой-то проблеск надежды по поводу игры клуба.