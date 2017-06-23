«Вильярреал» продлил контракт с Педрасой

Полузащитник «Вильярреала» Альфонсо Педраса продлил контракт с клубом. Новое соглашение 21-летнего игрока рассчитано до 2021 года.

Педраса является воспитанником «субмарины», но пока в основном скитается по арендам.

Первую часть прошлого сезона он провел в испанском «Луго», где в 23 матчах Сегунды забил 6 голов. Затем Педраса отправился в «Лидс». Там он сыграл 14 матчей и отметился одним голом.

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