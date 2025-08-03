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«Балтика» обыграла «Оренбург» в результативном матче РПЛ

вчера, 17:47
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Балтика» победила «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

Первый гол в игре на 22-й минуте забил нападающий калининградцев Брайан Хиль, реализовав пенальти. На 48-й минуте Максим Петров удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Евгений Болотов сократил отставание гостей. На 64-й минуте Чинонсо Оффор забил третий гол в ворота «Оренбурга». На 69-й Фейтулла Гюрлюк снова сократил разрыв в счёте. На 89-й минуте защитник гостей Алексей Татаев был удалён с поля.

Теперь у «Балтики» 7 очков после трёх матчей, у «Оренбурга» — 2 набранных балла.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
Ну понимаешь, твоя белая зависть еще не определяет качество игры других команд. Я тоже, когда сижу на лавочке завидую молодым, но это же не значит, что я тоже помолодею.)))
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52
Ты, как всегда, пытаешься перевернуть весь смысл прочитанного. Повторю. Три забегания в одной атаке. Почему я это подчёркиваю? Потому, что именно Спартак за весь матч не сделал столько успешных забеганий. И я по белому позавидовал.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:19
Три забегания за 90мин., это классный футбол? Я улыбаюсь, как ты говоришь в этих случаях...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:14
Да, извини, неправильно прочел. Но ты пишешь неплохой по качеству отрезок. Но и здесь, тоже, особого качества не было, как и нет его вообще в российском футболе, если судить о высоком качестве.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 19:01
Балтика хороша на старте. Было бы замечательно по итогам чемпионата быть хотя бы в первой восьмёрке. Удачи Калининград!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:55
"Что же здесь классного?"

И где в моём комменте об этом хоть слово ?
Или...., ты не мне пишешь ? )))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:52
Виктор.
Прочти ещё раз внимательно второй абзац моего коммента...
Прочёл ? Вопросы по качеству остались ? ))
112910415
112910415
вчера в 18:34, ред.
Смотрибельный матч получился
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:25
Не соглашусь. Только в одной из атак Оренбурга было три успешных забеганий. Это уже ни как не дворовой футбол.
nnjjkxjzy9kv
nnjjkxjzy9kv
вчера в 18:19
Хороший матч получился, думаю болельщикам понравилось
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:10
Неплохой отрезок выдали команды? Ну с точки зрения бесшабашного дворового футбола- возможно, но если говорить о качестве этого отрезка, то его не было, потому что, одни бежали отыгрываться, а другие- тупо ловили их на разорванном пространстве. Что же здесь классного? Классный футбол - это футбол с равными шансами, при соблюдении всех грамотных игровых правил. А сегодня, играли, примерно две не очень классные команды, одна из которых выиграла за счёт своего поля. Штрафной отметить можно- красиво забил. Для ПЛ- это редкость...
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 17:58
Душевно Благодарю !!!
100лет
100лет
вчера в 17:58
Балтика с победой. Админ меняй таблицу, Балтика на 3-ем месте.
North West
North West
вчера в 17:55
Вот это заруба! Такое ощущение что команды вышли на матч с отбойными молотками в руках. Балтика была более убойна и зубодробительна) Всех Калининградцев с победой!!!
Шуня771
Шуня771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:55
А мну Юргоден смотрел, вынужденно...))
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:54
Вы поздравляете болельщиков Балтики, а я Вас!)
nubom
nubom
вчера в 17:53
Поздравляю балтийцев! Прекрасный по накалу матч выдали обе команды. По качеству игры Балтика по праву в числе лидеров...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:52, ред.
Просто по приколу включил второй тайм и возрадовался голешнику со штрафного... Забил его , стесно, не наш выходец, а игрок из Османской Империи)

На удивление неплохой по части качества отрезок выдали обе команды (говорю опять же за вторую 45-ку) Думаю, что всё это было из-за низких скоростей, ибо и те и другие оооочень медлительны в продвижении мяча.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:49
Балтику и её болельщиков с победой !!! По настрою гости понравились на много больше. Но 3 очка , есть 3 очка.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:49
Сумасшедший футбол сегодня. Это самый зрелищный матч этого сезона на данный момент. Даже Первый тур Спартака переплюнули по зрелищности и интриге. Вообще не пожалел потраченного времени
Гость
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