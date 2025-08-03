«Балтика» обыграла «Оренбург» в результативном матче РПЛ

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вчера, 17:47

«Балтика» победила «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

Первый гол в игре на 22-й минуте забил нападающий калининградцев Брайан Хиль, реализовав пенальти. На 48-й минуте Максим Петров удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Евгений Болотов сократил отставание гостей. На 64-й минуте Чинонсо Оффор забил третий гол в ворота «Оренбурга». На 69-й Фейтулла Гюрлюк снова сократил разрыв в счёте. На 89-й минуте защитник гостей Алексей Татаев был удалён с поля.

Теперь у «Балтики» 7 очков после трёх матчей, у «Оренбурга» — 2 набранных балла.