ЦСКА рискует поставить крест на сезоне. Проблемы перед важным дерби только множатся

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вчера, 18:49

Нужно отбить лидеров, «Локо» – фаворит матча.

Теряют лидеров

У «армейцев» была сильнейшая линия обороны, за счёт которой клуб в перспективе мог включиться в чемпионскую гонку. Только последние месяцы показали, что «красно-синие» беспомощны на рынке, когда дело доходит до борьбы за их лидеров. Москвичи не смогли удержать Марко Николича – тренер уехал в Грецию. Теперь резко возросла угроза потерять сразу трёх футболистов стартового состава. Файзуллаев просел при сербе плюс давно хотел попробовать свои силы в Европе – на него вышел «Истанбул». По последним данным, полузащитник уже прошёл медосмотр, клубам осталось договориться об оплате.

Помимо него ЦСКА может недосчитаться Виллиана Рошу и Келвена. На Виллиана, как сообщается, положила глаз «Аль-Джазира» – клуб из ОАЭ готов заплатить «армейцам» шесть миллионов евро. По последним данным, защитник даже готов выкупить свой контракт. Келвен попал в сферу интересов «Палмейрас». Сделка близка к согласованию – «красно-синие» могут выручить от трансфера семь миллионов, также в соглашение могут включить пункт о проценте с перепродажи игрока.

Пытались оформить топ-сделку

Всю троицу ЦСКА потерять не может – тогда на сезоне можно ставить крест. В то же время селекционеры работают над топ-трансфером в группу атаки – «армейцы» хотят увести у «Локомотива» Сергея Пиняева. Логика ясна – у «красно-синих» каждое ТО огромные проблемы по сделкам с иностранными клубами, в эпоху санкций их никак не избежать. Поэтому «армейцам» проще сконцентрироваться на российском рынке.

При этом трансфер дорого обойдётся клубу. «Локо» не был настроен продавать одного из молодых лидеров, «красно-синие» же готовились потратить 10-12 млн евро на таланта. По последним данным, ЦСКА активировал опцию выкупа, прописанную в контракте Сергея с «Локо» – там прописана сумма в 9,75 млн евро. Решение оставалось за вингером – ответ ЦСКА явно не понравился.

Новые легионеры

«Армейцы» не торопятся с трансферами в линию обороны – в то же время активно ведут поиски на фланг атаки и в центр поля. Альтернативой Пиняеву и Садуллаеву считался Матеус Гонсалвес из «Фламенго». Бразильцы запросили у ЦСКА восемь миллионов евро, «красно-синие» рассчитывали сбить ценник.

Ещё один кандидат на усиление фланга атаки – Тьяго Паласиос из «Эстудиантеса». Он котировался в диапазоне 7,5 млн долларов.

Что касается центральной оси, туда москвичи хотят Лионеля Верде из «Униона Санта-Фе». Клуб рассматривает аренду полузащитника с опцией выкупа 80 процентов прав на игрока за четыре миллиона долларов.

Тянуть со сделками не стоит, учитывая неуверенный старт чемпионата – в первом же туре «армейцы» потеряли очки с фаворитом на вылет – «Оренбургом», а на следующие выходные с трудом переиграли «Ахмат» (пропустили первыми, взяли три очка благодаря двум быстрым голам Кругового).

Батраков в огне

Как ни удивительно, уже ко второму туру очки потеряли почти все клубы Премьер-лиги – без осечек короткую дистанцию прошёл только «Локомотив». При этом молодой коллектив уже на старте отправился на выезд к действующим чемпионам страны. Это была важная проверка для команды, которая мучалась от нестабильности в прошлом сезоне и вызов для лидеров коллектива.

И «красно-зелёные» неожиданно увезли из столицы Юга три очка. При этом обеспечил их Алексей Батраков – молодой воспитанник, от которого москвичи сильно зависят. Для самого Батракова это был крайне важный показатель. Весной полузащитник сдал. Заговорили, что осенний перформанс – аномалия, которая может не повториться. И вся команда посыпалась. Теперь же хавбек доказывает, что та аномалия – его объективный уровень, что он готов показывать результат на дистанции. И тем более, когда речь заходит о принципиальных поединках.

Химчане адаптируются

Александр Руденко и Зелимхан Бакаев летом отправились в одном направлении. Зелимхан прошёл тяжёлые испытания, будучи отверженным «Зенитом», Руденко и вовсе никогда не представлял топ-клуб – теперь оба примерили футболки «Локо». И ведь вингеры отлично вписались в игровую модель! Александр был полезен в обеих играх – в первом туре с «Сочи» поучаствовал в двух голах из трёх, в минувшие выходные ассистировал Батракову на победный гол «Краснодару».

Бакаев ограничился одним забитым мячом – при этом если начал сезон на скамейке, то во втором туре на принципиальный поединок попал в стартовый состав. Галактионов доверяет обоим новичкам. В связи с этим и слухи об угрозе потери Пиняева не вызывают панику.

«Чёрная полоса» для «армейцев»

У ЦСКА не складываются последние игры с «Локомотивом». Можно вспомнить второй круг прошлого сезона, когда «красно-синие» отыгрались с 0:2 – при этом камбэку предшествовала кошмарная игра в первом тайме. В первом круге же «армейцы» уступили «железнодорожникам». «Красно-синие» не могут обыграть «Локо» с 2023 года – тогда оформили разгром. Так что и для «армейцев» в целом, и для Челестини как тренера-новичка это важная игра.

Прогноз Soccer.ru: когда у «Локо» идёт игра, остановить их крайне трудно – и этот матч не будет исключением. Пока «армейцы» набирают ход, они не представляют для «красно-зелёных» серьёзной опасности. Поставим на победу «Локомотива».