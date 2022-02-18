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вчера, 19:35

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.27. Вероятность ничьи оценивается в 5.70, а поражение доступно по котировке 11.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Манчестер Сити»: Штеффен Зак — Травма, Менди Бенжамен — Дисквалифицирован, Грилиш Джек — Травма колена, Палмер Коул — Травма, Жезус Габриэл — Травма.

«Тоттенхэм»: Скипп Оливер — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» отстают на 27 очков.

За последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +8 и -3 в пользу хозяев.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.50 и 25.00 соответственно.

Пять очных встреч

«Манчестер Сити» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 3:0, 2:2, 1:0, 4:3).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:0, 3:0, 2:0, 2:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 11.00.