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сегодня, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Манчестер Юнайтед»: Гринвуд Мэйсон — Не готов.

«Тоттенхэм»: Танганга Джафет — Травма колена, Сессеньон Райан — Травма бедра, Скипп Оливер — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «красные дьяволы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +1 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Манчестер Юнайтед»: 1.61 — 1.36, дома 1.50 — 1.14.

«Тоттенхэм»: 1.54 — 1.23, в гостях 1.31 — 1.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:3, 1:3, 1:6, 1:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:3, 1:3, 1:6, 1:1, 2:1).

«Манчестер Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:3, 1:3, 1:6, 1:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.

Материалы по матчу

, Рангник: «Роналду готов сыграть против „Тоттенхэма“», «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на английской Премьер-лиги (12.03.2022), Роналду может пропустить матч против «Тоттенхэма»