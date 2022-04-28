1651152787

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Арминия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 2.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.07.

Пропускают матч

«Арминия»: Брюннер Седрик — Травма, Клос Фабиан — Травма головы.

«Герта»: Шволов Александер — Травма бедра, Ярстейн Руне — Травма колена, Ли Дон-Джун — Травма, Ва Сака Келиан — Травма, Йоветич Стеван — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Арминия»: Ортега Морено Штефан — Белло Джордж, Нильссон Йоаким, Пипер Амос, Рамуш Гильерме — Василиадис Себастьян, Виммер Патрик, Окугава Масая, Притль Мануэль, Шёпф Алессандро — Серра Янни.



«Герта»: Лотка Марсель — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Боатенг Кевин-Принс, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка — Зелке Дави.

Форма команд

На данный момент «старая дама» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Синие» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Герта» и «Арминия» набрали соответственно 9 и 1 очко. Разница мячей -13 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Арминия»: 0.77 — 1.58, дома 0.87 — 1.40.

«Герта»: 1.10 — 2.13, в гостях 0.73 — 2.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.75.