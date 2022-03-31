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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 2.70.

Пропускают матч

«Боруссия»: Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Пасслак Феликс — Мышечная травма, Шмельцер Марсель — Травма колена, Шульц Нико — Мышечная травма, Мукоко Юссуфа — Травма бедра, Ройс Марко — Простуда, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.

«РБ Лейпциг»: Поульсен Юссуф — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Кобель Грегор — Аканджи Мануэль, Геррейру Рафаэль, Хуммельс Матс — Беллингхэм Джуд, Вольф Мариус, Дахуд Махмуд, Джан Эмре — Мален Дониэлл, Ройс Марко, Холанд Эрлинг.



«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Ешко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Анхелиньо, Кампль Кевин, Лаймер Конрад, Нкунку Кристофер, Ольмо Даниэль, Хенрикс Бенжамин — Силва Андре.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Быки» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 11. Разница мячей у обеих команд +8.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 2.48 — 1.41, дома 3.08 — 1.38.

«РБ Лейпциг»: 2.11 — 1.11, в гостях 1.69 — 1.15.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:4, 3:2, 1:3, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:4, 3:2, 1:3, 0:2).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:4, 3:2, 1:3, 0:2).