Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.83. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 3.90.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.
Пропускают матч
«Штутгарт»: Амада Науйру — Травма, Дидави Даниэль — Травма ахиллова сухожилия, Нартей Николас — Травма колена, Форстер Филипп — Простуда, Вамангитука Силла — Травма, Каладжич Саша — Простуда, Санко Мохамед — Травма колена.
«Боруссия»: Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Пасслак Феликс — Мышечная травма, Шмельцер Марсель — Травма колена, Шульц Нико — Мышечная травма, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.
Форма команд
На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 30 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +1.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Штутгарт»: 1.29 — 1.82, дома 1.79 — 2.00.
«Боруссия»: 2.43 — 1.50, в гостях 1.93 — 1.43.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.
Пять очных встреч
«Боруссия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:3, 0:4, 2:1, 0:3, 1:3).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 2:3, 1:5, 3:1, 0:4).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 2:3, 1:5, 3:1, 0:4).
«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:3, 1:5, 3:1, 0:4).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.83.