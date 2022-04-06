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«Штутгарт» — «Боруссия» прогноз

вчера, 21:33
Штутгарт

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.83. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 3.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Штутгарт»: Амада Науйру — Травма, Дидави Даниэль — Травма ахиллова сухожилия, Нартей Николас — Травма колена, Форстер Филипп — Простуда, Вамангитука Силла — Травма, Каладжич Саша — Простуда, Санко Мохамед — Травма колена.
«Боруссия»: Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Пасслак Феликс — Мышечная травма, Шмельцер Марсель — Травма колена, Шульц Нико — Мышечная травма, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Штутгарт»: 1.29 — 1.82, дома 1.79 — 2.00.
«Боруссия»: 2.43 — 1.50, в гостях 1.93 — 1.43.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

«Боруссия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:3, 0:4, 2:1, 0:3, 1:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 2:3, 1:5, 3:1, 0:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 2:3, 1:5, 3:1, 0:4).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:3, 1:5, 3:1, 0:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.83.

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Все комментарии

shlomo
shlomo
вчера в 21:52
У Штутгарта в этом сезоне нет вариантов, кроме атакующего запала игры. Не всегда их хватает надолго, но тут соперник такой же стилистики и должен поддержать. ОЗ в данном противостоянии проходит в каждом матче поле возвращения швабов из недавнего путешествия во 2ую Бундеслигу (3 из 3х). В первом круге 2-1 с трудом победила Боруссия, ну а сейчас акценты снова будут в сторону атаки, а поскольку обе команды обороняются так себе и у нас есть донельзя мотивированный хозяин-андердог, то и ОЗ тут снова ждем.
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