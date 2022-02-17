1645116735

вчера, 19:52

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.57. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 6.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Ювентус»: Кьеллини Джорджо — Травма икроножной мышцы, Бернардески Федерико — Мышечная травма, Кьеза Федерико — Травма колена.

«Торино»: Прат Деннис — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Ювентус»: Щесны Войцех — де Лигт Матийс, Де Шильо Маттиа, Куадрадо Хуан, Ругани Даниэле — Закариа Денис, Локателли Мануэль, Рабьо Адриен — Влахович Душан, Дибала Пауло, Мората Альваро.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Пеллегрини Лука, Сандро Алекс — МакКенни Уэстон, Мело Артур — Аке Марлей, Жорже Кайо, Кин Моизе.



«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Бремер Глейсон, Зима Лукаш, Родригес Рикардо — Брекало Йосип, Войвода Мергим, Лукич Саша, Мандрагора Роландо, Побега Томмазо, Синго Вильфрид — Белотти Андреа.

Запасные: Джемелло Лука — Айна Ола, Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Иццо Армандо, Риччи Джакомо — Линетти Кароль — Варминг Магнус, Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко, Санабрия Антонио, Сек Демба.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Торино» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей +5 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Ювентус»: 1.61 — 1.29, дома 1.68 — 1.12.

«Торино»: 1.51 — 1.20, в гостях 1.36 — 1.23.

Реальность же такова:

«Ювентус»: 1.48 — 0.88, дома 1.33 — 0.67.

«Торино»: 1.29 — 1.04, в гостях 0.55 — 1.09.

Из чего делаем вывод, что «Ювентус» дома и «Торино» в гостях забивают и пропускают реже, чем количество голевых моментов в этих матчах.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:1 или 2:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 6.80 и 7.90 соответственно.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:1, 2:2, 2:1, 4:1, 0:1).

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 4:1, 1:1, 2:0, 4:0).

«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 2:2, 2:1, 4:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.57.