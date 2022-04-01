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«Краснодар» — «Динамо» прогноз

вчера, 14:33
Ионов

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.03. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Краснодар»: Кордоба Джон — Мышечная травма.
«Динамо»: Ордец Иван — Личные причины.

Форма команд

На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Краснодар» и «Динамо» набрали соответственно 11 и 8 очков. Разница мячей +3 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Краснодар»: 1.62 — 1.00, дома 1.44 — 0.78.
«Динамо»: 1.86 — 1.09, в гостях 2.10 — 1.30.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Динамо» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 2:3, 2:0, 0:2, 1:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:3, 2:0, 0:2, 1:1).

«Динамо» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:3, 2:0, 0:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.03.

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Все комментарии

shlomo
shlomo
вчера в 16:52
Краснодар после ухода легионеров не расклеился от слова «совсем». Напротив, молодые исполнители наконец-то получили реальную возможность проявить себя с лучшей стороны. Они мощно отыгрывают на протяжении второй части сезона, способны бороться за призовую тройку. Московское Динамо и вовсе рубится за золотые медали. Поэтому к нему приковано повышенное внимание. Складывается ощущение, что в таком матче попросту не может быть мало опасных моментов. Ставим на то, что соперники смогут отличиться хотя бы по разу.
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