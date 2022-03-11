Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА. Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.35.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.
Пропускают матч
«Локомотив»: Гильерме — Травма ступни, Куликов Даниил — Травма, Магкеев Станислав — Травма колена, Миранчук Антон — Травма сухожилия.
Форма команд
На данный момент «армейцы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 5 очков.
За последние пять матчей ЦСКА и «Локомотив» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей -1 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Локомотив»: 1.42 — 1.11, дома 1.70 — 1.10.
ЦСКА: 1.20 — 0.80, в гостях 1.30 — 1.10.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Локомотив» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:2, 3:0, 2:0, 0:1, 2:1).
«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 3:0, 2:0, 0:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с коэффициентом 2.25.
Материалы по матчу
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