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«Спартак» — «Краснодар» прогноз

сегодня, 07:33
Мозес

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 4.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.68.

Пропускают матч

«Краснодар»: Кордоба Джон — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Краснодар» и «Спартак» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей -2 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 1.10 — 1.40, дома 1.40 — 1.20.
«Краснодар»: 1.63 — 1.00, в гостях 1.80 — 1.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 6:1, 1:3, 0:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 6:1, 1:3, 0:1, 2:1).

«Краснодар» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 6:1, 1:3, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.68.

Материалы по матчу

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Все комментарии

shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:02
Спартак "Дваноли" постепенно набирает обороты, хотя многие специалисты после 0-2 в дерби с ЦСКА списали команду. Затем случилась Кубань (6-1), а в дерби с Динамо все было решено уже в первом тайме (2-0). Правильное расположение игроков (Промес, Бакаев на флангах), отличное острие в лице Николсона, замена Зобнина (он уже не тянет) привело к прогрессу команды - с "быками", которые сильно ослабились после известного ухода легионеров, надо доказывать свой прогресс.... В первую очередь, сильно ослабилось атакующее звено команды - минус Кабелла, Классон, Крыховяк, Кордоба - просто так в одночасье все это не заменишь. Успех с Уралом вышел локальным, и голы Сперцяна и Ильина могут проходить с екатеринбуржцами, которые тонут, но не со Спартаком. На данный момент "Быки" выглядят слабее соперника, а под давлением трибун, теперь посредственная по подбору футболистов команда, может поплыть.... 2-1 "быки" выиграли дома в равном матче, а вот в "ответке" все на стороне красно-белых. Их исход легионеров не застал, Ваноли построил качественную схему с активными флангами лице Промеса и Бакаева, а Николсон на острие и в Бельгии блистал, и здесь тоже себя покажет. При поддержке трибун и более-менее высоких скоростей нынешние слабости Краснодара с его медленной обороной хозяева обязаны вскрыть и набирать 3 очка.
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