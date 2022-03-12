Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 4.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.68.
Пропускают матч
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Форма команд
На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Краснодар» и «Спартак» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей -2 и +3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 1.10 — 1.40, дома 1.40 — 1.20.
«Краснодар»: 1.63 — 1.00, в гостях 1.80 — 1.20.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 6:1, 1:3, 0:1, 2:1).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 6:1, 1:3, 0:1, 2:1).
«Краснодар» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 6:1, 1:3, 0:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.68.
Материалы по матчу
, Деменко не выделил фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар», Возвращение Карпина и очередное московское дерби. 21-й тур РПЛ на наших стадионах и ваших экранах, Кавазашвили: «„Спартак“ будет играть с „Краснодаром“ в атакующий футбол», Иванов рассудит «Локомотив» и ЦСКА в 21-м туре РПЛ