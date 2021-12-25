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«Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2021)

25 декабря 2021, 11:35

26 декабря 2021 года состоится матч «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест», он пройдет в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.423.88
Фонбет 1.98 3.35 4.05
Мелбет 1.96 3.48 4.30
1XBET 2.04 3.44 3.92
BetBoom 2.03 3.26 4.02

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Мидлсбро». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.07. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Ноттингема» в 3.70.

Форма команд

В этом сезоне у «Мидлсбро» 33 набранных балла и девятая строчка в турнирной таблице. В активе команды — девять побед, шесть ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 23 мяча.

«Ноттингем Форест» идет на седьмой строчке в турнирной таблице, в активе клуба — 34 балла. У команды девять побед, семь ничьих и семь поражений. Английский коллектив забил 32 гола и пропустил 25 мячей.

Информация для ставок

● «Ноттингем Форест» не проигрывает девять игр кряду
● «Мидлсбро» не проигрывает четыре поединка подряд
● У «Ноттингем Форест» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре (по мнению букмекеров Фонбет) стоит сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Ноттингем Форест» не проиграет по коэффициенту 3.50. В последних матчах «Ноттингем Форест» выглядит очень хорошо.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.68 1.69 2.26
Мелбет 1.62 2.37
1XBET 1.70 2.28
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shlomo
shlomo
25 декабря 2021 в 12:34
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