«Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2021)

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25 декабря 2021, 11:35

26 декабря 2021 года состоится матч «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест», он пройдет в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Мидлсбро». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.07. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Ноттингема» в 3.70.

Форма команд

В этом сезоне у «Мидлсбро» 33 набранных балла и девятая строчка в турнирной таблице. В активе команды — девять побед, шесть ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 23 мяча.

«Ноттингем Форест» идет на седьмой строчке в турнирной таблице, в активе клуба — 34 балла. У команды девять побед, семь ничьих и семь поражений. Английский коллектив забил 32 гола и пропустил 25 мячей.

Информация для ставок

● «Ноттингем Форест» не проигрывает девять игр кряду

● «Мидлсбро» не проигрывает четыре поединка подряд

● У «Ноттингем Форест» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре (по мнению букмекеров Фонбет) стоит сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Ноттингем Форест» не проиграет по коэффициенту 3.50. В последних матчах «Ноттингем Форест» выглядит очень хорошо.