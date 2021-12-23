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«Бернли» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

23 декабря 2021, 22:55

«Бернли» играет против «Эвертона» в рамках 19-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Бернли
Эвертон
- : -
матч перенесен
26 декабря 2021, 18:00
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.293.90
Фонбет 2.45 3.15 3.05
Мелбет 2.17 3.28 3.98
1XBET 2.17 3.28 3.98
BetBoom 2.15 3.30 3.80

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Бернли». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.05.

Форма команд

В этом сезоне «Бернли» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 14 мячей и пропустил 21 гол.

«Эвертон» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и восемь поражений. «Ириски» забили 21 гол и пропустили 29 мячей.

Информация для ставок

● «Эвертон» выиграл один матч из последних пяти
● «Бернли» не может выиграть вот уже пять игр кряду
● У «Эвертона» четыре забитых мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95. Оба клуба хорошо играют в атаку, поэтому не стоит сомневаться, что они смогут выдать отличный матч, насыщенный голевыми моментами.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.69 1.66 2.30 1.34 3.35
Мелбет 1.69 2.37
1XBET 1.69 2.37
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Gahi
Gahi
24 декабря 2021 в 06:01
В этом матче победа команды "Бернли" или ничья. Удачи
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