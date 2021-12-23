«Бернли» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

«Бернли» играет против «Эвертона» в рамках 19-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.
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матч перенесен
26 декабря 2021, 18:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворит этого матча — «Бернли». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.05.
Форма команд
В этом сезоне «Бернли» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 14 мячей и пропустил 21 гол.
«Эвертон» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и восемь поражений. «Ириски» забили 21 гол и пропустили 29 мячей.
Информация для ставок
● «Эвертон» выиграл один матч из последних пяти
● «Бернли» не может выиграть вот уже пять игр кряду
● У «Эвертона» четыре забитых мяча в трех последних поединках
Прогноз
В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95. Оба клуба хорошо играют в атаку, поэтому не стоит сомневаться, что они смогут выдать отличный матч, насыщенный голевыми моментами.