«Бернли» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

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23 декабря 2021, 22:55

«Бернли» играет против «Эвертона» в рамках 19-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Бернли». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.05.

Форма команд

В этом сезоне «Бернли» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 14 мячей и пропустил 21 гол.

«Эвертон» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и восемь поражений. «Ириски» забили 21 гол и пропустили 29 мячей.

Информация для ставок

● «Эвертон» выиграл один матч из последних пяти

● «Бернли» не может выиграть вот уже пять игр кряду

● У «Эвертона» четыре забитых мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95. Оба клуба хорошо играют в атаку, поэтому не стоит сомневаться, что они смогут выдать отличный матч, насыщенный голевыми моментами.