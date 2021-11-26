«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 17:37

«Арсенал» примет «Ньюкасл» в рамках 13-го тура АПЛ . Поединок запланирован на 27 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Арсенал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа «Ньюкасла» в 6.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Арсенал» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. Команда выиграла шесть поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех встречах. У «Арсенала» 13 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «канониры» проиграли «Ливерпулю», а также выиграли у «Уотфорда» и «Лестера».

«Ньюкасл» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ . Команда не выигрывала в нынешнем сезоне, у нее шесть ничейных исходов и шесть поражений. Клуб, который набрал шесть пунктов, забил 15 голов и пропустил 27 мячей. В последних матчах «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брэдфордом» и «Брайтоном», а также проиграл «Челси».

Информация для ставок

● «Ньюкасл» не побеждает вот уже 13 игр кряду

● «Арсенал» проиграл всего один раз в десяти последних матчах

● У «Ньюкасла» четыре забитых в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45. «Ньюкасл» еще ни разу не побеждал в сезоне, а «Арсенал» не испытывает проблем с забитыми мячами.