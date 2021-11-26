«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (27.11.2021)

«Арсенал» примет «Ньюкасл» в рамках 13-го тура АПЛ. Поединок запланирован на 27 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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2 : 0
завершен
27 ноября 2021, 15:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния является «Арсенал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа «Ньюкасла» в 6.00.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Арсенал» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. Команда выиграла шесть поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех встречах. У «Арсенала» 13 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «канониры» проиграли «Ливерпулю», а также выиграли у «Уотфорда» и «Лестера».
«Ньюкасл» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Команда не выигрывала в нынешнем сезоне, у нее шесть ничейных исходов и шесть поражений. Клуб, который набрал шесть пунктов, забил 15 голов и пропустил 27 мячей. В последних матчах «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брэдфордом» и «Брайтоном», а также проиграл «Челси».
Информация для ставок
● «Ньюкасл» не побеждает вот уже 13 игр кряду
● «Арсенал» проиграл всего один раз в десяти последних матчах
● У «Ньюкасла» четыре забитых в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45. «Ньюкасл» еще ни разу не побеждал в сезоне, а «Арсенал» не испытывает проблем с забитыми мячами.