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Россия – Кипр. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (11.11.2021)

09 ноября 2021, 23:35
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Интересную встречу подарит всем болельщикам очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Россия сыграет на своем поле со сборной Кипра. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия
Кипр
6 : 0
завершен
11 ноября 2021, 20:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.148.7121.60
Лига Ставок 1.23 6.20 15.00
Фонбет 1.17 8.30 20.00
Мелбет 1.20 8.00 16.00
1XBET 1.18 8.30 19.00
BetBoom 1.12 8.28 25.33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом являются хозяева. Сборная России играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.15. Победа сборной Кипра оценивается по 30, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.

Букмекеры верят в исключительно верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.31.

Форма команд

Сборная Кипра уже не претендует на первые места в турнирной таблице, но имеет шанс помешать другим сборным и порадовать своих болельщиков. Команда занимает последнее место с пятью очками, что говорит о неспособности тренерского штаба создать конкурентоспособную команду. В прошлой игре Кипр разошелся миром с командой Мальты (2:2), а ранее на своем поле крупно уступил Хорватии (0:3).

Команда России единолично возглавила группу после осечки Хорватии в прошлом туре. Команда набрала 19 очков и опережает ближайшего соперника два пункта. Коллектив может напрямую выйти на ЧМ. Последние два поединка сборной России завершились победами над Словенией (2:1) и Словакией (1:0).

Информация для ставок

• Россия выиграла пять матчей из последних десяти на своем поле во всех турнирах
• Сборная Кипра проиграла девять из десяти последних матчей на выезде
• Россия выиграла четыре из пяти последних матчей с Кипром
• Четыре из пяти встреч между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Состав сборной России заметно обновился при новом главном тренере Валерии Карпине, игроки приложат все усилия для достижения поставленной цели. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.29 2.37 1.61 1.84 2.02
Лига Ставок 2.35 1.60
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 4.66 1.21
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Все комментарии
q6ysynx528bt
q6ysynx528bt
11 ноября в 14:21
ТМ 2.5 выглядит перспективно
Хиромант
Хиромант
10 ноября в 18:41
- В задницу все прогнозы!!!

- Только Победа! Любой ценой! И желательно с крупным счётом!...

- Только тогда будет шанс в игре с Хорватией...

- Хотя, даже если и проиграют, - Монте-Карло, дорогой кабак, красивые тёлки, шампанское, кальян, пьяный дебош и т.п.... Денег на всё хватит!!! А наши с вами надежды - ? Да им - по-фиг!!!
Alex12357
Alex12357
10 ноября в 11:48
Вот таких бы сборных по-больше,а то как попадутся Бразилия,Португалия,Аргентина,Уругвай,Германия,Франция,Италия,Испания,Англия,Австрия,Голландия-хоть волком вой,России нужно играть с Андоррой,Кабо-Верди,или племена из Африки-вот тут Россия-короли!
Lu4nik
Lu4nik ответ rubin kazzzan (раскрыть)
10 ноября в 09:16
нужно как можно больше плюх накидать, хорваты на пятки наступают
Gahi
Gahi
10 ноября в 02:34
Победа команды сборной России в этом матче. Удачи
rubin kazzzan
rubin kazzzan
10 ноября в 00:56
Россия 2:0
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