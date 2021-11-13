Хорватия – Россия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

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13 ноября 2021, 00:19

Интересную встречу двух лидеров группы подарит нам заключительный тур европейской квалификации на чемпионат мира. Хорватия примет на своем поле сборную России. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа сборной России оценивается в 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.99. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

Хорватия подходит к главному матчу в квалификации, находясь на втором месте, имея в активе 20 очков и отставая от соперника на два пункта. Чтобы попасть на ЧМ -2022 в Катаре, команде необходимо обыгрывать Россию с любым счетом и выходить на первое место. В случае неудачи, Модричу и компании придется преодолеть раунд плей-офф. В прошлой игре Хорватия разгромила Мальту (7:1), а ранее сыграла вничью со Словакией (2:2).

Сборная России преобразилась в последних матчах, на что существенно повлиял взгляд нового тренера Валерия Карпина. Перед коллективом стоит единственная задача – не проиграть предстоящий поединок, что позволит сохранить за собой первое место и получить прямую путевку в Катар. Последние два поединка России завершились победами над Кипром (6:0) и Словенией (2:1).

Информация для ставок

Россия выиграла пять последних матчей в своей группе

Хорватия проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей России завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних встреч между сборными в основное время завершились ничейным результатом

Прогноз

Хорватия является фаворитом этой встречи и постарается забить, обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что хозяевам удастся одолеть команду России и занять первое место в группе. Сделать ставку на победу сборной Хорватии можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.62.