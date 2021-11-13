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Хорватия – Россия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

13 ноября 2021, 00:19
00:00 / 00:00

Интересную встречу двух лидеров группы подарит нам заключительный тур европейской квалификации на чемпионат мира. Хорватия примет на своем поле сборную России. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Хорватия
Россия
1 : 0
завершен
14 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.955.57
Лига Ставок 1.70 3.80 5.30
Фонбет 1.62 4.25 5.80
Мелбет 1.67 4.10 5.80
1XBET 1.64 4.28 5.85
BetBoom 1.56 4.20 5.67

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа сборной России оценивается в 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.99. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

Хорватия подходит к главному матчу в квалификации, находясь на втором месте, имея в активе 20 очков и отставая от соперника на два пункта. Чтобы попасть на ЧМ-2022 в Катаре, команде необходимо обыгрывать Россию с любым счетом и выходить на первое место. В случае неудачи, Модричу и компании придется преодолеть раунд плей-офф. В прошлой игре Хорватия разгромила Мальту (7:1), а ранее сыграла вничью со Словакией (2:2).

Сборная России преобразилась в последних матчах, на что существенно повлиял взгляд нового тренера Валерия Карпина. Перед коллективом стоит единственная задача – не проиграть предстоящий поединок, что позволит сохранить за собой первое место и получить прямую путевку в Катар. Последние два поединка России завершились победами над Кипром (6:0) и Словенией (2:1).

Информация для ставок

  • Россия выиграла пять последних матчей в своей группе
  • Хорватия проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей России завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних встреч между сборными в основное время завершились ничейным результатом

Прогноз

Хорватия является фаворитом этой встречи и постарается забить, обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что хозяевам удастся одолеть команду России и занять первое место в группе. Сделать ставку на победу сборной Хорватии можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.49 1.88 1.99 1.48 2.75
Лига Ставок 1.90 1.90
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 1.32 3.51
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Все комментарии
112910415
112910415
14 ноября в 11:11
ничья возможна
Рыжая Борода
Рыжая Борода
13 ноября в 19:18
Не, не те сейчас хрваты, наши должны сыграть положительно
vova505
vova505
13 ноября в 17:26
Хорваты должны показать "кто в доме хозяин" :)
Но, всё может быть
khingan
khingan
13 ноября в 16:35
Инфа для ставок)))
Россия выиграл пять последних матчей в своей группе
Хорватия проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
13 ноября в 16:00
Россия всей командой обороняться будет, но защита ооооочень слабая. 3-1
rubin kazzzan
rubin kazzzan
13 ноября в 02:09
Ничья была бы замечательным итогом для нас
rubin kazzzan
rubin kazzzan
13 ноября в 00:32
😅😅😅
rubin kazzzan
rubin kazzzan
13 ноября в 00:32
Валерий Карпин выйдет на замену и забьёт победный гол!!!!!!! И это не сон
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 ноября в 00:26
Все топим за ничью!
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