«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)

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19 ноября 2021, 09:57

Интересную встречу двух команд можно будет посмотреть в очередном туре чемпионата России. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Спартака» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Краснодар» выиграл только одну игру из пяти последних в РПЛ и опустился на седьмое место в турнирной таблице. Клуб имеет высокие амбиции и такой результат не устраивает руководство, а поэтому возможно стоит ждать серьезных изменений в ближайшее время.

Последние два матча «Краснодара» завершились минимальными поражениями от «Крыльев Советов» (0:1) и московского «Динамо» (0:1).

«Спартак» начал новую серию без побед в чемпионате России, которая уже достигла четырех поединков. Команда не похожа сама на себя, отставка Витории напрашивается уже не один месяц. Клуб находится на девятом месте с 19 набранными очками, что на два меньше, чем у «Краснодара».

В прошлой игре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Ростовом» на своем стадионе (1:1).

Информация для ставок

• «Краснодар» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Спартак» одержал всего три победы

• «Спартак» забивал в семи из десяти выездных встреч за последнее время

• Пять из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Краснодар» выглядит увереннее «Спартака», но обыграть московскую команду будет непросто. Предлагаем сделать выбор в пользу исхода «обе забьют» по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.