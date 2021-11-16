Аргентина — Бразилия. Прогноз на матч квалификационного раунда ЧМ-22 (17.11.2021)

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16 ноября 2021, 14:59

Аргентина примет сборную Бразилии. Этот поединок пройдет в рамках очередного поединка квалификационного раунда ЧМ -2022, который состоится на территории Катара. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является сборная Аргентины. Поставить на победу аргентинцев можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа Бразилии в 3.30.

Форма команд

Сборная Аргентины расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Команда набрала 28 пунктов. В активе аргентинцев — восемь побед, четыре ничьих и ни одного поражения. Эта команда забила 20 голов и пропустила шесть мячей.

Бразилия не испытала никаких проблем в отборе. Команда уже попала на ЧМ , она находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этой сборной — 11 побед и одна ничья. Бразилия забила 27 голов и пропустила всего четыре мяча.

Информация для ставок

● Бразилия не проигрывает шесть поединков кряду

● Сборная Аргентины не проигрывает 26 поединков кряду

● У Бразилии пять забитых мячей в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что сборная Аргентины не проиграет и общий тотал будет больше 1.5 по коэффициенту 1.92. Аргентинцы не проигрывают 26 поединков подряд. В последний раз Бразилия проигрывала именно Аргентине, это произошло в финале Кубка Америки летом 2021 года.