«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2021)

1636206717

06 ноября 2021, 16:51

«Брайтон» примет «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 11-го тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Брайтон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа «Ньюкасла» в 5.50.

Также можно обратить внимание на ставку «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.90.

Форма команд

В этом сезоне у «Брайтона» пока 16 баллов. «Брайтон» в последних матчах не впечатляет, команда стала часто терять очки, она проиграла «Манчестер Сити», сыграла вничью с «Ливерпулем» и «Норвичем».

«Ньюкасл Юнайтед» находится на 19-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала четыре пункта. В последних матчах команда проиграла «Челси», а также сыграла вничью с «Пэласом» и уступила «Тоттенхэму».

Информация для ставок

«Ньюкасл» в 27 матчах против «Брайтона» выиграл в девяти поединках

У «Ньюкасла» забит 31 гол против «Брайтона», в среднем 1.15 мяч за игру

«Брайтон» в среднем за матч забивает 1.07 гола, всего у клуба 29 мячей, отправленных в ворота «Ньюкасла»

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Ньюкасла» по коэффициенту 2.30. «Брайтон» сильно сдал в последнее время и может дать слабину и в этом поединке.