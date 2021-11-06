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«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2021)

06 ноября 2021, 16:51

«Брайтон» примет «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 11-го тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.186.13
Фонбет 1.60 4.10 5.70
BetBoom 1.60 4.00 6.40

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Брайтон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа «Ньюкасла» в 5.50.

Также можно обратить внимание на ставку «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.90.

Форма команд

В этом сезоне у «Брайтона» пока 16 баллов. «Брайтон» в последних матчах не впечатляет, команда стала часто терять очки, она проиграла «Манчестер Сити», сыграла вничью с «Ливерпулем» и «Норвичем».

«Ньюкасл Юнайтед» находится на 19-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала четыре пункта. В последних матчах команда проиграла «Челси», а также сыграла вничью с «Пэласом» и уступила «Тоттенхэму».

Информация для ставок

  • «Ньюкасл» в 27 матчах против «Брайтона» выиграл в девяти поединках
  • У «Ньюкасла» забит 31 гол против «Брайтона», в среднем 1.15 мяч за игру
  • «Брайтон» в среднем за матч забивает 1.07 гола, всего у клуба 29 мячей, отправленных в ворота «Ньюкасла»

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Ньюкасла» по коэффициенту 2.30. «Брайтон» сильно сдал в последнее время и может дать слабину и в этом поединке.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.48 1.94 1.96 1.53 2.72
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Gahi
Gahi
06 ноября в 18:42
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
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