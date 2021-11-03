«Лестер» — «Спартак». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

1635961117

03 ноября 2021, 20:38

Четвертый тур Лиги Европы подарит нам интересный поединок, где «Лестер» попытается еще раз сломить сопротивление «Спартака». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу 1.31. Поверить в успех «Спартака» можно по коэффициенту 10. На ничью в матче можно поставить по 5.7.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.82. На ТМ 3 коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Лестер» не очень уверенно выступает в чемпионате Англии, но показывает хороший результат в Лиге Европы. На данный момент английский клуб занимает третье место с четырьмя очками, однако отрыв от лидера составляет всего два пункта, что дает неплохие шансы на выход в плей-офф. В последнем матче Лиги Европы «Лестер» обыграл «Спартак» (4:3), а ранее уступил на выезде «Легии» (0:1).

«Спартак» идет на последнем месте в группе, однако плотность команд довольно большая и от лидера команду отделяет всего три очка. В чемпионате России у коллектива не самым лучшим образом идут дела, но на Лигу Европы у игроков совсем другой настрой, поэтому болельщики могут ждать настоящую битву. Последние два поединка «Спартака» завершились поражением от «Лестера» (3:4) и победой над «Наполи» (3:2).

Информация для ставок

• «Лестер» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

• Четыре последних матча «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

• Четыре из пяти последних встреч «Лестера» на своем поле завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Лестер» выглядит более убедительно, чем московская команда. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.