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«Милан» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (07.11.2021)

06 ноября 2021, 13:43
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12-й тур Серии А подарит нам увлекательное противостояние «Интера» и «Милана». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Италия. Серия А 2021/2022
Милан
Интер
1 : 1
завершен
07 ноября 2021, 22:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.323.662.23
Фонбет 3.60 3.55 2.05
Мелбет 3.48 3.95 2.04

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.23. На победу хозяев коэффициент составляет 3.15. Поставить на ничью предлагается по 3.7.

Форма команд

«Интер» начал исправлять свое положение в Лиге Чемпионов и теперь имеет неплохие шансы продолжить выступление в турнире. Что качается чемпионата Италии, то тут ситуация гораздо сложнее. Клуб идет на третьем месте, но отстает от лидеров на семь очков. Личная встреча с «Миланом» может стать хорошей возможностью приблизиться к одному из конкурентов. Последние два поединка «Интера» в чемпионате Италии завершились победами над «Удинезе» (2:0) и «Эмполи» (2:0).

«Милан» выиграл почти все встречи в Серии А, лишь раз команда сыграла вничью. Это позволяет Ибрагимовичу и компании лидировать вместе с «Наполи», оторвавшись на солидное расстояние от конкурентов. В чемпионате Италии «Милан» недавно обыграл на выезде «Рому» (2:1) и минимально одолел «Торино» на своем поле (1:0).

Информация для ставок

• «Интер» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Милан» уступил в двух поединках
• Четыре из шести последних встреч «Милана» на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Миланом»

Прогноз

Эта встреча считается центральным матчем тура. В личных матчах между собой клубы забивают достаточное количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такое событие составит 2.12.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.57 1.32 2.24 1.72 1.78 2.12
Мелбет 2.28 1.70
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Все комментарии
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06 ноября в 21:29
Футбольный клуб Интер (Милан) выиграет матч.
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aj5pcv3z2vhn
06 ноября в 21:25
Футбольный клуб Милан одержит победу.
volga.kot
volga.kot
06 ноября в 17:16
Интер выиграет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 ноября в 13:46
Ставлю на победу Милана!
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