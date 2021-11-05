Букмекеры считают, что Азар вернётся в «Челси»

«Реал» готов продать нападающего Эдена Азара.
Всего за месяц букмекеры снизили коэффициент на возвращение бельгийца в «Челси» с 5/1 до 2/1. По мнению букмекерских контор, Азар снова будет выступать за «синих».
Коэффициенты, где продолжить карьеру Азар:
«Челси» — 2/1
«Арсенал» — 16/1
«Ювентус» — 16/1
«Интер» — 20/1
«Ньюкасл» — 20/1
Тот же Гризманн, который после "Барселоны" возвратился в "Атлетико" начинает играть всё лучше и лучше, возвращая свои былые кондиции...
Если у Азара будет шанс возвратиться в "Челси", то надо этим шансом воспользоваться, как воспользовался Гризманн...
Вопрос только в том предоставит ли этот шанс 30-ти летнему Азару руководство "Челси"?!
Тот же Гризманн, который после "Барселоны" возвратился в "Атлетико" начинает играть всё лучше и лучше, возвращая свои былые кондиции...
Если у Азара будет шанс возвратиться в "Челси", то надо этим шансом воспользоваться, как воспользовался Гризманн...
Вопрос только в том предоставит ли этот шанс 30-ти летнему Азару руководство "Челси"?!