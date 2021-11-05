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Букмекеры считают, что Азар вернётся в «Челси»

вчера, 12:39

«Реал» готов продать нападающего Эдена Азара.

Всего за месяц букмекеры снизили коэффициент на возвращение бельгийца в «Челси» с 5/1 до 2/1. По мнению букмекерских контор, Азар снова будет выступать за «синих».

Коэффициенты, где продолжить карьеру Азар:

«Челси» — 2/1

«Арсенал» — 16/1

«Ювентус» — 16/1

«Интер» — 20/1

«Ньюкасл» — 20/1

Букмекеры считают, что Азар вернётся в «Челси»

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Франц Кафка
Франц Кафка ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
вчера в 18:13
в таком случае, почему бы и нет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:13
Очень вероятно.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:50, ред.
Вернуться в команду в которой он играл на хорошем уровне, в которой был любимчиком болельщиков "Челси", это хороший вариант для Азара, который так и не заиграл в "Реале", так как он играл в "Челси"...
Тот же Гризманн, который после "Барселоны" возвратился в "Атлетико" начинает играть всё лучше и лучше, возвращая свои былые кондиции...

Если у Азара будет шанс возвратиться в "Челси", то надо этим шансом воспользоваться, как воспользовался Гризманн...
Вопрос только в том предоставит ли этот шанс 30-ти летнему Азару руководство "Челси"?!
протон
протон
вчера в 15:12
А нужен ли он сейчас Челси?
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 15:09
Азар и Куртуа уходили очень по разному... И если Эден вернется и наберёт хотя-бы 2/3 своей былой формы, то почему бы и нет?!
Франц Кафка
Франц Кафка ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 14:43
С ним немного другая ситуация. Не получалось пробиться в основу, не забил пенальти в супер кубке УЕФА, потом аренды и в конце продажа. То есть он не рвался покинуть клуб. Насчет возвращения пока невозможно что-либо сказать, пока что не очень у него получается. Как идея - хорошая, в Интере он был в прекрасной форме, да и сам он очень хотел, даже перед переходом в МЮ, он все надеялся перейти в Челси, а цена - завышенная, пока не оправдывает.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 14:28
Лукаку топчик, в каждом матче по дублю кладёт
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:27
Аренда с возможным выкупом за миллионов 30-35, большего в текущем состоянии после Реала он не стоит...
Сантус
Сантус ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 13:32
Согласен,не нужен...а по поводу возвратов...Лукуку как?)
112910415
112910415
вчера в 13:21
в макдональдс он вернётся !
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 12:58
Ни в коем случае!
Он и куртуа стремились уйти, вот теперь и пусть будут там.
К тому же, это не в духе Челси подписывать игрока такого стиля - старше 30 и халявный хрусталь. Для ротации игроков достаточно, да и старшиков в команде тоже хватает, чтоб давать подсказки молодым. Так что, спасибо, не надо.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 12:44
ну посмотрим,а ВДРУГ?
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