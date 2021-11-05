Букмекеры считают, что Азар вернётся в «Челси»

1636105190

вчера, 12:39

«Реал» готов продать нападающего .

Всего за месяц букмекеры снизили коэффициент на возвращение бельгийца в «Челси» с 5/1 до 2/1. По мнению букмекерских контор, Азар снова будет выступать за «синих».

Коэффициенты, где продолжить карьеру Азар:

«Челси» — 2/1

«Арсенал» — 16/1

«Ювентус» — 16/1

«Интер» — 20/1

«Ньюкасл» — 20/1