«Галатасарай» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 15:09

«Галатасарай» и «Локомотив» четвертого ноября проведут очную встречу в Стамбуле в рамках очередного тура групповой стадии Лиги Европы. Предлагаем обзор ставок букмекеров с прогнозом на этот поединок.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла букмекерская контора Бетсити, фаворитом данной встречи является «Галатасарай». Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.78, ничья котируется в 4.08, а победа «Локомотива» находится на отметке 4.78.

Эксперты также считают, что в Турции команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) мячей идут по котировке 1.86, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

21 октября «Галатасарай» победил в Москве «Локомотив» с минимальным счетом (1:0). Единственный гол в поединке забил Керем Актюркоглу, отличившийся точным ударом на 82-й минуте встречи.

Эта победа позволила «Галатасараю» единолично возглавить турнирную таблицу группы. Прежде клуб из Стамбула победил дома «Лацио» (1:0), а также разделил очки в гостях с «Марселем» (0:0).

«Локомотив» идет последним в квартете, набрав только один балл. «Железнодорожники» избежали поражения дома от «Марселя» (1:1), а затем неудачно сыграли на поле «Лацио» (0:2).

В национальных чемпионатах обе команды синхронно победили на минувших выходных «Галатасарай» в Суперлиге справился дома с «Газиантепом» (2:0), а «Локомотив» в гостях сломил сопротивление «Нижнего Новгорода» (2:1).

Информация для ставок

«Галатасарай» побеждал «Локомотив» в 3 из 5 очных встреч

«Галатасарай» не проигрывал в 5 последних матчах на своем поле – четыре победы и ничья

«Локомотив» не побеждал в 4 из 5 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

Успех в предстоящей игре практически гарантирует «Галатасараю» проход в раунд плей-офф. Учитывая, как стамбульский клуб мощно выступает на домашней арене, он вполне оправданно считается фаворитом этой встречи. Предлагаем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.