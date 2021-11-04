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«Галатасарай» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

04 ноября 2021, 15:09
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«Галатасарай» и «Локомотив» четвертого ноября проведут очную встречу в Стамбуле в рамках очередного тура групповой стадии Лиги Европы. Предлагаем обзор ставок букмекеров с прогнозом на этот поединок.

Лига Европы 2021/2022
Галатасарай
Локомотив
1 : 1
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.095.09
Фонбет 1.65 4.30 5.35
Мелбет 1.56 4.52 6.01
BetBoom 1.58 4.17 6.06

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла букмекерская контора Бетсити, фаворитом данной встречи является «Галатасарай». Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.78, ничья котируется в 4.08, а победа «Локомотива» находится на отметке 4.78.

Эксперты также считают, что в Турции команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) мячей идут по котировке 1.86, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

21 октября «Галатасарай» победил в Москве «Локомотив» с минимальным счетом (1:0). Единственный гол в поединке забил Керем Актюркоглу, отличившийся точным ударом на 82-й минуте встречи.

Эта победа позволила «Галатасараю» единолично возглавить турнирную таблицу группы. Прежде клуб из Стамбула победил дома «Лацио» (1:0), а также разделил очки в гостях с «Марселем» (0:0).

«Локомотив» идет последним в квартете, набрав только один балл. «Железнодорожники» избежали поражения дома от «Марселя» (1:1), а затем неудачно сыграли на поле «Лацио» (0:2).

В национальных чемпионатах обе команды синхронно победили на минувших выходных «Галатасарай» в Суперлиге справился дома с «Газиантепом» (2:0), а «Локомотив» в гостях сломил сопротивление «Нижнего Новгорода» (2:1).

Информация для ставок

  • «Галатасарай» побеждал «Локомотив» в 3 из 5 очных встреч
  • «Галатасарай» не проигрывал в 5 последних матчах на своем поле – четыре победы и ничья
  • «Локомотив» не побеждал в 4 из 5 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

Успех в предстоящей игре практически гарантирует «Галатасараю» проход в раунд плей-офф. Учитывая, как стамбульский клуб мощно выступает на домашней арене, он вполне оправданно считается фаворитом этой встречи. Предлагаем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.39 2.07 1.80 1.63 2.35
Мелбет 2.28 1.70
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Все комментарии
YVG
YVG
04 ноября в 17:39
Локомотиву только удачи и победы в матче!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 ноября в 15:25
Победа Локо и тб 2,5
M1 Game
M1 Game
04 ноября в 15:12, ред.
Верю в Локо . Прогноз Локомотив 2 : 1 Галатасарай
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