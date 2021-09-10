«Дерри Сити» — «Финн Харпс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (10.09.2021)

10 сентября 2021 года состоится поединок «Дерри Сити» — «Финн Харпс». Матч можно посмотреть в 21:45. Этот поединок состоится в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Чемпионат близится к развязке, каждый матч там на вес золота. В скором времени болельщики узнают обладателя чемпионского титула. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Дерри Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу «Финн Харпс» по коэффициенту 3.90.
Форма команд
«Дерри Сити» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Ирландии. В нынешнем сезоне команда завоевала 37 баллов. В активе клуба десять побед, семь ничьих и восемь поражений. Команда забила 31 гол и пропустила 39 мячей. В последних играх «Дерри Сити» выглядит неплохо, команда часто побеждает и много забивает. Клуб делает все, для того чтобы закончить сезон в топ-4, и получить возможность пробиться в квалификационный раунд Лиги Европы.
«Финн Харпс» не может похвастаться хорошим уровнем игры в нынешнем сезоне. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 32 балла. В нынешнем сезоне у команды девять баллов, пять ничьих и 11 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 33 мяча. В последних играх у «Финн Харпс» все не так уж и плохо, команда много забивает, часто побеждает и отдаляется от зоны вылета. Этот клуб может остаться в чемпионате на следующий сезон.
Информация для ставок
- «Финн Харпс» выиграл шесть поединков кряду
- «Дерри Сити» выиграл четыре матча из последних пяти
- «Финн Харпс» забил десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба находятся в хорошей форме и могут похвастаться неплохими результатами в последних матчах. Также оба клуба много забивают. Похоже, это будет очень интересный матч с обилием забитых мячей. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Финн Харпс» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 2.02.