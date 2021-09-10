«Дерри Сити» — «Финн Харпс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (10.09.2021)

1631286622

сегодня, 18:10

10 сентября 2021 года состоится поединок «Дерри Сити» — «Финн Харпс». Матч можно посмотреть в 21:45. Этот поединок состоится в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Чемпионат близится к развязке, каждый матч там на вес золота. В скором времени болельщики узнают обладателя чемпионского титула. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Дерри Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу «Финн Харпс» по коэффициенту 3.90.

Форма команд

«Дерри Сити» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Ирландии. В нынешнем сезоне команда завоевала 37 баллов. В активе клуба десять побед, семь ничьих и восемь поражений. Команда забила 31 гол и пропустила 39 мячей. В последних играх «Дерри Сити» выглядит неплохо, команда часто побеждает и много забивает. Клуб делает все, для того чтобы закончить сезон в топ-4, и получить возможность пробиться в квалификационный раунд Лиги Европы.

«Финн Харпс» не может похвастаться хорошим уровнем игры в нынешнем сезоне. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 32 балла. В нынешнем сезоне у команды девять баллов, пять ничьих и 11 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 33 мяча. В последних играх у «Финн Харпс» все не так уж и плохо, команда много забивает, часто побеждает и отдаляется от зоны вылета. Этот клуб может остаться в чемпионате на следующий сезон.

Информация для ставок

«Финн Харпс» выиграл шесть поединков кряду

«Дерри Сити» выиграл четыре матча из последних пяти

«Финн Харпс» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в хорошей форме и могут похвастаться неплохими результатами в последних матчах. Также оба клуба много забивают. Похоже, это будет очень интересный матч с обилием забитых мячей. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Финн Харпс» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 2.02.