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Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)

вчера, 22:47

Классика мирового футбола. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Бразилия
Аргентина
- : -
05 сентября 2021, 22:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.323.87
Фонбет 2.05 3.35 3.80
Мелбет 2.15 3.40 3.88
1XBET 2.15 3.40 3.88

Ставки букмекеров

Бразилия — фаворит матча. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.35, а победа Аргентины в 3.80.

Форма команд

Сборная Бразилии провела хороший Кубок Америки этим летом, но команде не повезло в финале. Сборная попала на Аргентину, которая выиграла у Бразилии в финале со счетом 1:0. Для Бразилии это поражение остается самым болезненным за длительный период времени.

Аргентина смогла выиграть Кубок Америки, показав сбалансированную игру на протяжении всего турнира. Проблем у команды хватало, но Аргентина в последних матчах смотрелась хорошо, команда не забивает много, обычно хватает 1-2 голов. С обороной, на удивление, полный порядок, у аргентинцев появился хороший вратарь и неплохие защитники.

Информация для ставок

  • Бразилия выиграла три матча из последних пяти
  • Аргентина не проигрывает 20 игр кряду
  • Бразилия забила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Латиноамериканские сборные крайне редко забивают друг другу много голов, это было видно на Кубке Америки. Аргентина и вовсе не любит забивать больше двух голов за игру, у Бразилии с этим немного лучше. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше двух по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.69 1.66 2.26
Мелбет 1.70 2.34
1XBET 1.70 2.34
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