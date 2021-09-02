Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)

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вчера, 22:47

Классика мирового футбола. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Бразилия — фаворит матча. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.35, а победа Аргентины в 3.80.

Форма команд

Сборная Бразилии провела хороший Кубок Америки этим летом, но команде не повезло в финале. Сборная попала на Аргентину, которая выиграла у Бразилии в финале со счетом 1:0. Для Бразилии это поражение остается самым болезненным за длительный период времени.

Аргентина смогла выиграть Кубок Америки, показав сбалансированную игру на протяжении всего турнира. Проблем у команды хватало, но Аргентина в последних матчах смотрелась хорошо, команда не забивает много, обычно хватает 1-2 голов. С обороной, на удивление, полный порядок, у аргентинцев появился хороший вратарь и неплохие защитники.

Информация для ставок

Бразилия выиграла три матча из последних пяти

Аргентина не проигрывает 20 игр кряду

Бразилия забила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Латиноамериканские сборные крайне редко забивают друг другу много голов, это было видно на Кубке Америки. Аргентина и вовсе не любит забивать больше двух голов за игру, у Бразилии с этим немного лучше. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше двух по коэффициенту 2.35.