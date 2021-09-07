Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)

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сегодня, 10:16

Интересную встречу двух сборных подарит всем болельщикам шестой тур европейской квалификации на ЧМ -2022. Россия сыграет на своем поле со сборной Мальты.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом являются хозяева. Сборная России играет на своем поле, поставить на победу можно по коэффициенту 1.13. Победа сборной Мальты оценивается по 22.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.4.

Букмекеры верят в исключительно верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.4. Сделать ставку на то, что команды не порадуют болельщиков множеством голов, можно по коэффициенту 2.95 (ТМ 2.5).

Форма команд

Сборная Мальты после пяти туров не имеет реальных шансов на борьбу за участие в ЧМ -22. Коллектив имеет несколько грамотных игроков, но поставить качественную игру, которая дает результат, тренерский штаб не может. В матче с Россией коллективу придется обороняться практически весь матч, а также надеяться на несколько моментов у ворот соперника. Последние два матча сборной Мальты закончились выездным поражением от Словении (0:1) и домашней победой над Кипром (3:0).

Команда России лидирует вместе с Хорватией в группе на данный момент времени, и чтобы продолжать дальнейшую борьбу, команде необходима только победа в предстоящем поединке. При новом тренере сборная куда больше нравится болельщикам, поэтому они смотрят в будущее команды с оптимизмом. В прошлом туре квалификации Россия обыграла на выезде Кипр (2:0), а ранее разошлась миром на своем поле с Хорватией (0:0).

Информация для ставок

• Мальта проиграла четыре матча из последних пяти

• Шесть из семи последних матчей Мальты закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Пять из шести последних поединков России закончились исходом «обе забьют — нет»

• В первом туре квалификации Россия одержала выездную победу над Мальтой (3:1).

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.06 в букмекерской конторе Мелбет.