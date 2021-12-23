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ЭНППИ - «Пирамидс». Прогноз на матч чемпионата Египта (25.12.2021)

23 декабря 2021, 22:43

25 декабря 2021 года состоится поединок ЭНППИ — «Пирамидс», который пройдет в рамках шестого тура Премьер-Лиги Египта. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Египет. Премьер-Лига 2021/2022
ЭНППИ
Пирамидс
1 : 1
завершен
25 декабря 2021, 16:00
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Пирамидс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа ЭНППИ в 4.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне ЭНППИ идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. У команды две победы, две ничьих и два поражения. Всего коллектив забил семь мячей и пропустил десять голов.

«Пирамидс» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды пять побед, одна ничья и ни одного поражения. «Пирамидс» забили 15 мячей и пропустили четыре гола.

Информация для ставок

● «Пирамидс» не проигрывает вот уже 15 игр кряду
● ЭНППИ не проигрывает три поединка кряду
● У «Пирамидс» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этой игре (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.87. В последнее время оба клуба много забивают, поэтому ставка должна сыграть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.51 1.81 2.03 1.44 2.82
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