1640288630

23 декабря 2021, 22:43

25 декабря 2021 года состоится поединок ЭНППИ — «Пирамидс», который пройдет в рамках шестого тура Премьер-Лиги Египта. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Пирамидс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа ЭНППИ в 4.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне ЭНППИ идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. У команды две победы, две ничьих и два поражения. Всего коллектив забил семь мячей и пропустил десять голов.

«Пирамидс» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды пять побед, одна ничья и ни одного поражения. «Пирамидс» забили 15 мячей и пропустили четыре гола.

Информация для ставок

● «Пирамидс» не проигрывает вот уже 15 игр кряду

● ЭНППИ не проигрывает три поединка кряду

● У «Пирамидс» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этой игре (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.87. В последнее время оба клуба много забивают, поэтому ставка должна сыграть.