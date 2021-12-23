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«Аль-Вакра» — «Аль-Шамаль». Прогноз на матч чемпионата Катара (24.12.2021)

23 декабря 2021, 01:53

«Аль-Вакра» сыграет против «Аль-Шамаль» в рамках десятого тура Катарской лиги звёзд. Поединок запланирован на 24 декабря. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Катаре.

Катар. Старс-Лига 2021/2022
Аль-Вакра
Аль-Шамаль
1 : 1
завершен
24 декабря 2021, 16:05
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Аль-Вакра». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа «Аль-Шамаль» в 5.20.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Аль-Вакра» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 15 баллов. В последних встречах клуб играет так себе — поражение от «Умм-Салаля» 1:4, а также победа над «Аль-Гарафой» 1:0 и ничья с «Катар СК» 0:0.

«Аль-Шамаль» идет на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего восемь баллов. В последних встречах клуб играет очень плохо и часто теряет очки — поражение от «Аль-Духаиля» 0:1, ничья с «Аль-Ахли» из Дохи и победа над «Аль-Хором» из нижней части таблицы 4:0.

Информация для ставок

  • «Аль-Шамаль» выиграл два матча из последних пяти
  • «Аль-Вакра» проиграла всего два матча из последних десяти
  • У «Аль-Шамаль» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.18. Оба клуба в нынешнем сезоне много забивают, особенно в последних матчах, этот поединок не должен стать исключением. Фаворитом является «Аль-Вакра».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.73 1.65 2.26
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Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 07:40
Победа команды "Аль-Вакра" в этом матче. Удачи
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