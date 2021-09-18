«Нижний Новгород» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата России (19.09.2021)

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сегодня, 10:12

«Нижний Новгород» на своем стадионе принимает «Арсенал» из Тулы.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество отдают хозяевам по коэффициенту 2.48 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Арсенала» из Тулы будет стоить 3.15, ничью можно поставить по 3.2. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 2.03.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.59 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.54.

Форма команд

«Нижний Новгород» продолжает удивлять болельщиков по всей стране. Новичок РПЛ после семи туров идет на шестом месте, а в активе клуба уже 11 набранных очков. Коллектив превосходит ожидания руководства и своих поклонников, поэтому они могут быть довольны текущей ситуацией. Предстоящий матч станет еще одной хорошей возможностью для набора очков. В прошлом туре «Нижний Новгород» обыграл на выезде «Динамо» Москва (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Арсенал» не показывает даже близко результатов своего нынешнего соперника. Коллектив плетется внизу турнирной таблицы, набрав в стартовых матчах пять очков. Команда уже пропустила 15 мячей, что является худшим результатом среди всех команд чемпионата. В матче с «Нижним Новгородом» игрокам придется очень сложно, ведь оппонент находится в неплохой форме. Последними двумя матчами «Арсенала» стали ничья с ЦСКА (2:2) и выездное поражение от «Ахмата» (1:2).

Информация для ставок

• Восемь из десяти последних матчей «Нижнего Новгорода» закончились исходом «обе забьют»

• «Арсенал» проиграл девять из десяти выездных матчей за последнее время

• Шесть из семи последних матчей «Арсенала» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59.