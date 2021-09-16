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«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

сегодня, 10:24
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Московский «Локомотив» ждет в гости «Марсель». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.523.792.06
Фонбет 3.70 3.60 2.10
BetBoom 3.59 3.74 2.03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является французский клуб. Команда играет на выезде, а поставить на победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «железнодорожников» оценивается по 3.4, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не очень верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Локомотив» хорошо выступает в новом сезоне РПЛ, идет на третьем месте, набрав 15 очков за семь поединков. Команда начинает свой путь в Лиге Европы с домашнего матча, что является плюсом для московского клуба. В матче с «Марселем» подопечные Марко Николича постараются играть на равных и создавать моменты за счет позиционных атак. В прошлом туре чемпионата России «Локомотив» выиграл на своем поле у «Крыльев Советов» (2:0), а ранее обыграл в товарищеском матче ЦСКА (2:1).

«Марсель» на данный момент обрел стабильность, которой у команды не было в последних сезонах. Коллектив идет в лидирующей группе в Лиге 1. Эксперты отдают предпочтение именно французскому клубу в этом матче, поэтому «Марсель» постарается оправдать ожидания своего руководства и поклонников. В прошлом матче команда обыграла на выезде «Монако» (2:0), а двумя неделями ранее на своем поле одолела «Сент-Этьен» (3:1).

Информация для ставок

• «Марсель» не проигрывает 13 матчей подряд во всех турнирах, а «Локомотив» не знает поражений уже восемь поединков
• Семь из восьми последних матчей «Локомотива» закончились исходом «обе забьют»
• Пять из шести последних встреч «Марселя» завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Марсель» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «железнодорожников» по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.43 1.92 1.95 1.52 2.62
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:43
Локо должен выложиться....трудно, но можно зацепить ничейку....а может еще и повезет на большее
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