«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

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сегодня, 10:24

Московский «Локомотив» ждет в гости «Марсель». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является французский клуб. Команда играет на выезде, а поставить на победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «железнодорожников» оценивается по 3.4, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не очень верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Локомотив» хорошо выступает в новом сезоне РПЛ , идет на третьем месте, набрав 15 очков за семь поединков. Команда начинает свой путь в Лиге Европы с домашнего матча, что является плюсом для московского клуба. В матче с «Марселем» подопечные Марко Николича постараются играть на равных и создавать моменты за счет позиционных атак. В прошлом туре чемпионата России «Локомотив» выиграл на своем поле у «Крыльев Советов» (2:0), а ранее обыграл в товарищеском матче ЦСКА (2:1).

«Марсель» на данный момент обрел стабильность, которой у команды не было в последних сезонах. Коллектив идет в лидирующей группе в Лиге 1. Эксперты отдают предпочтение именно французскому клубу в этом матче, поэтому «Марсель» постарается оправдать ожидания своего руководства и поклонников. В прошлом матче команда обыграла на выезде «Монако» (2:0), а двумя неделями ранее на своем поле одолела «Сент-Этьен» (3:1).

Информация для ставок

• «Марсель» не проигрывает 13 матчей подряд во всех турнирах, а «Локомотив» не знает поражений уже восемь поединков

• Семь из восьми последних матчей «Локомотива» закончились исходом «обе забьют»

• Пять из шести последних встреч «Марселя» завершились тоталом больше 2.5 мячей

• «Марсель» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «железнодорожников» по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.