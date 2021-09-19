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Нижний Новгород - Арсенал
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Протокол матча Нижний Новгород против Арсенал

Нижний Новгород Логотип футбольный клуб Нижний Новгород 2:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Нижний Новгород
2 : 3
завершен
19 сентября 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 0.7
Средний возраст: 26.5 - 27.5
Средний рост: 184.2 - 183.8
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 5-3-2 - 4-1-4-1
Серия побед: 1 - 0
Арсенал
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Нижний Новгород (Нижний Новгород), зрителей: 497 +8 +9, Пасмурно
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.153.17
Мелбет 2.50 3.23 3.12
1XBET 2.55 3.20 3.20
    Еще
     
    9' (1:0) Калинский Николай (78)
     
    27' Пенчиков Даниил (23) уходит с поля, Ткачук Денис (31) вышел на поле
     
    46' Бумаль Петрус (13) уходит с поля, Горбунов Игорь (17) вышел на поле
     
    68' Сулейманов Тимур (93) уходит с поля, Берковский Илья (88) вышел на поле
     
    75' Калинский Николай (78)
     
    84' Ткачук Денис (31) уходит с поля, Косарев Кирилл (11) вышел на поле
     
    85' (2:2) Козлов Алексей (34) (Гоцук Кирилл (24))
     
    90+1' Гоцук Кирилл (24)
     
    17' (1:1) Чаушич Горан (20) (Кангва Эванс (10))
     
    32' Суханов Артём (76)
     
    45+1' (1:2) Марков Евгений (7) (Чаушич Горан (20))
     
    60' Суханов Артём (76) уходит с поля, Сокол Артем (3) вышел на поле
     
    2
    70' Ткачёв Сергей (11) уходит с поля, Луценко Евгений (48) вышел на поле
    70' Кангва Эванс (10) уходит с поля, Давиташвили Зурико (22) вышел на поле
     
    86' Марков Евгений (7) уходит с поля, Панченко Кирилл (8) вышел на поле
     
    2
    90+5' (2:3) Чаушич Горан (20) (Степанов Данил (25))
    90+6' Чаушич Горан (20)
    Голы
    Калинский Николай 1:0 9’
    17’ 1:1 Чаушич Горан
    ассистент Кангва Эванс
    45+1’ 1:2 Марков Евгений
    ассистент Чаушич Горан
    Козлов Алексей
    ассистент Гоцук Кирилл     		2:2 85’
    90+5’ 2:3 Чаушич Горан
    ассистент Степанов Данил
    Наказания
    32’ Суханов Артём
    Калинский Николай 75’
    Гоцук Кирилл 90+1’
    90+6’ Чаушич Горан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ткачук Денис Пенчиков Даниил 27’
    Горбунов Игорь Бумаль Петрус 46’
    60’ Сокол Артем Суханов Артём
    Берковский Илья Сулейманов Тимур 68’
    70’ Луценко Евгений Ткачёв Сергей
    70’ Давиташвили Зурико Кангва Эванс
    Косарев Кирилл Ткачук Денис 84’
    86’ Панченко Кирилл Марков Евгений
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 16
    		11 Удары в створ 7
    		14 Фолы 8
    		6 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		56% Владение мячом 44%
    		4 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    pomor45
    pomor45
    19 сентября в 20:12
    Зачем Саше понадобилось доминировать во владении мячом, если силёнок на весь матч не хватает и в дополнительное время еле ноги волочили, а последнюю, голевую, атаку Арсенала уже просто наблюдали со стороны.
    dok66
    dok66
    19 сентября в 19:44
    Ну шо ж , Кержаков приобрел опыт потери очков в добавленное . Это нормально .
    EAGinLE
    EAGinLE
    19 сентября в 19:29
    С победой Арсенал !!!!
    Молодцы !!!
    A.S.A
    A.S.A
    19 сентября в 19:14
    Все таки Граф умеет строить боеспособные команды в РПЛ, которые борютчя до самого конца! Может Спартаку стоит присмотреться к нему! Дядька знает толк в РПЛ!
    particular
    particular ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    19 сентября в 19:12
    Не переживайте за Зенит... Была неудачная попытка пошутить о пошатнувшейся возможности НН догнать лидирующую команду..:) Не хотел затронуть Вашего сокровенного...
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ particular (раскрыть)
    19 сентября в 19:01, ред.
    При чем тут Зенит?... И Александр Кержаков?
    протон
    протон
    19 сентября в 18:57
    Матч огонь, спасибо командам за игру в футбол!!!! НН как же не забил в концовке...
    Качество игры конечно колхозное, но по драматургии матч получился классный. НН конечно не свезло. Столько моментов, но лупили во вратаря.
    particular
    particular
    19 сентября в 18:39, ред.
    Дааа... Теперь нижегородцам будет труднее догнать Зенит...
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    19 сентября в 18:39
    Тульчан с Победой, Кержаковцам не унывать. Матч чудненький, обе команды молодцы.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    19 сентября в 18:30
    Багаж бывшего тренера НН Евдокимова закончился видимо! Как бы не случилось как с Томью!
    nubom
    nubom
    19 сентября в 18:27
    М-да....К полномасштабным атакующим боевым действиям команда Кержакова пока не готова..
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Союзник противников (раскрыть)
    19 сентября в 18:26
    Не угадал и я тоже.
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 сентября в 18:16
    НИчью всё-таки угадал....
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 сентября в 18:14
    Прогнозировал 1-1,но ничья(как и это поражение) означала бы начало конца очередной сказке.Всё становится на свои места.
    Futurista
    Futurista
    19 сентября в 17:37
    Давай Арсенал!...заканчивай сказочку про премудрого Кержа)...
    протон
    протон
    19 сентября в 17:36
    Победы Нижнему и Кержу лично!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith победа хозяев
    19 сентября в 15:22
    Саша Кержаков! Желаю серебра в РПЛ вслед за Зенитом!
    David Young
    David Young
    19 сентября в 14:18
    Азиатская фора хозяев 0.
    Ravshan878
    Ravshan878
    19 сентября в 14:02
    НН.)
    Патрик Депайе
    Патрик Депайе ничья
    19 сентября в 11:00
    Поставлю на ничью. Сверхмотивация Арсенала уравновесит поставленную игру Нижнего Новгорода. Кержаков поставил прекрасную игру (и, как мне кажется, для вылета НН нужно, чтобы вот прям все, кто ниже его в таблице, резко прибавили, ну и в стыковых матчах нет никаких гарантий), но всё-таки это команда-аутсайдер, борющаяся за выживание.
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 сентября в 09:05
    1-1.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт тотал больше (2.5)
    19 сентября в 05:54
    Почему такой прогноз? Нижний Новгород - открытие этого чемпионата, однако на исход матча я ставить не решусь. Волжане обыгрывают фаворитов, но не очень удачно играют с командами послабее. Я поставлю ТБ 2,5, так как обе команды и забивают и пропускают почти в каждом матче в этом сезоне.
    Ironigor
    Ironigor Точный счет 2:0
    19 сентября в 00:44
    Я думаю в этом противостоянии подопечные Кержакова всё таки играя у себя дома должны будут брать свои три очка. Тем более что у команды гостей Арсенала будут отсутствовать Смольников , Луценко и Марков . Не знаю кто у Арсенала будет забивать. А вот у Кержакова всё с этим в порядке. Поставлю на победу НН.
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