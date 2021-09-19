Нижний Новгород

В 1 Коченков Антон Голов пропущено: 2 Выносы: 4 Спасений: 8 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 96

З 60 Беляев Максим Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

З 99 Новосельцев Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 96

З 25 Степанов Данил Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

З 76 Суханов Артём Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 60

П 10 Кангва Эванс Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 71

П 70 Костадинов Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 96

П 11 Ткачёв Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 7 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 70

П 82 Хлусевич Даниил Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

П 20 Чаушич Горан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 96

Н 7 Марков Евгений Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

В 50 Шамов Егор

З 16 Бьорнстрём Аксель

З 90 Довбня Александр

З 3 Сокол Артем Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 36

П 22 Давиташвили Зурико Ударов всего: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 25

П 2 Камболов Руслан

П 44 Кангва Кингс

Н 17 Аджоев Гурам

Н 48 Луценко Евгений Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 26

Н 8 Панченко Кирилл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

Н 30 Тудорие Александру

Пропускают

(П) - Травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 2 из 9 очков в нац. чемпионате Гулиев Аяз (П) - Травма

(З) - Травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 4 из 9 очков в нац. чемпионате Радакович Урош (З) - Травма