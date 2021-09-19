Нижний Новгород

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Молодцы !!!
Молодцы !!!
Качество игры конечно колхозное, но по драматургии матч получился классный. НН конечно не свезло. Столько моментов, но лупили во вратаря.
Качество игры конечно колхозное, но по драматургии матч получился классный. НН конечно не свезло. Столько моментов, но лупили во вратаря.