«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

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20 ноября 2021, 16:33

«Ньюкасл» сыграет против «Брентфорда» в рамках 12-го тура АПЛ . Поединок состоится 20 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Брентфорд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.45, а победа хозяев поля идёт по коэффициенту 2.65.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ньюкасл» расположился в этом сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» пять баллов. Команда так и не выиграла ни одного поединка, пять раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У английского коллектива 12 забитых и 24 пропущенных мяча. В последних матчах «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном», проиграл «Челси» и потерял очки во встрече с «Кристал Пэлас».

«Брентфорд» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба три победы, три ничьих и пять поражений. Команда набрала 12 пунктов. «Брентфорд» 13 раз забил в ворота соперника и 14 раз пропускал от своих оппонентов. В последних матчах «Брентфорд» проиграл «Норвичу», «Бернли» и «Лестеру».

Информация для ставок

«Брентфорд» проиграл четыре матча из последних пяти

«Ньюкасл» не побеждает 12 игр кряду

У «Брентфорда» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.90. Оба клуба в последнее время очень мало забивают. Фаворитом игры остается «Брентфорд», который выглядит гораздо лучше, чем соперник.