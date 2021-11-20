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«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

20 ноября 2021, 16:33

«Ньюкасл» сыграет против «Брентфорда» в рамках 12-го тура АПЛ. Поединок состоится 20 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.412.79
Фонбет 2.60 3.45 2.65
Мелбет 2.39 3.78 2.88
1XBET 2.67 3.58 2.77
BetBoom 2.50 3.46 2.91

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Брентфорд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.45, а победа хозяев поля идёт по коэффициенту 2.65.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ньюкасл» расположился в этом сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» пять баллов. Команда так и не выиграла ни одного поединка, пять раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У английского коллектива 12 забитых и 24 пропущенных мяча. В последних матчах «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном», проиграл «Челси» и потерял очки во встрече с «Кристал Пэлас».

«Брентфорд» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба три победы, три ничьих и пять поражений. Команда набрала 12 пунктов. «Брентфорд» 13 раз забил в ворота соперника и 14 раз пропускал от своих оппонентов. В последних матчах «Брентфорд» проиграл «Норвичу», «Бернли» и «Лестеру».

Информация для ставок

  • «Брентфорд» проиграл четыре матча из последних пяти
  • «Ньюкасл» не побеждает 12 игр кряду
  • У «Брентфорда» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.90. Оба клуба в последнее время очень мало забивают. Фаворитом игры остается «Брентфорд», который выглядит гораздо лучше, чем соперник.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.93 1.98 1.50 2.77
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 2.07 1.85
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shlomo
shlomo
20 ноября в 17:47
Игра на три результата
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