ГлавнаяБлогиСимволические антисборныеКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Антисборная 14-го тура РПЛ: звёзды «Зенита» и ЦСКА, невероятно мощный состав

08 ноября 2021, 12:34
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий
00:00 / 00:00

Знаменитые футболисты попали в передряги на выходных.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки»)

Дюпин пропустил пять раз, Акинфеев – четырежды, но подвел свою команду именно Илья. Первый гол «Крыльев Советов» полностью на совести голкипера. Мяч летел прямо в него, но Лантратов не успел поднять руки на уровень собственного лица, пропустил. Два других мяча не стали такими же явными ошибками, но без первой атакующие порывы «Крыльев Советов» могли не провести к голам, которые и сломали «Химки».

Защитники

Егор Данилкин («Химок»)

Когда у «Химок» были деньги и успешный тренер, то команда славилась правильной работой в защите. Сейчас клуб может развалиться, а команда прогибается под давлением. Зиньковский задергал правого центрального защитника гостей, создавая моменты после игры один в один. Данилкин не успевал, проигрывал, его обыгрывали. Хорошо, что не получил вторую желтую, но замена Егора не удивила.

Игорь Дивеев (ЦСКА) – техника тура

Конечно, характер ошибок «армейцев» в защите сказывается на моральном состоянии Акинфеева. Так «привозить» – талант. Дивеев является надеждой Карпина в сборной, ведь молодой защитник умеет играть грамотно, много раз поступал верно в сезоне. Но в Сочи устроил себе каникулы. Не только организовал гол в ворота Акинфеева по своей вине – неуклюже пытался остановить мяч, но и наблюдал, как Касьерра создает гол за голом.

Оливер Абильдгор («Рубин»)

Сыграл в центре защиты и стал одним из соавторов разгромного поражения Слуцкого. «Рубин» пропустил целых пять мячей. Оливер постоянно был в полупозиции, не чувствовал линию офсайда, а еще отдал Соу пас перед воротами, из чего родился второй мяч «Ростова». Перелом в игре состоялся, «Рубин» не реализовал свои моменты, а вот команда Кафанова разобрала оборону соперника. Травма Самошникова отправила датчанина в центр защиты, Уремовича – налево. Обе ставки не сыграли.

Ярослав Ракицкий («Зенит») – помилованный недели

Прощеное воскресенье Ярослав закончил на скамейке, но арбитр Панин зря не удалил Ракицкого. Защитник дважды явно нарушил правила, оба раза никаких споров не может быть. Кроме того, где обсуждается качества арбитража в матчах богатых и знаменитых клубов. Кроме двух фолов, Ракицкий отметился рядом ошибок и не создал ни одного момента у ворот «Урала», что с учетом его роли диспетчера – тоже камень в огород.

Лукас Айртон («Спартак»)

Тут мог быть Щенников, но «армейцев» будет немало. И Айртон сыграл не лучше. Когда прошел изумительный пас Камано, то Керка не удержал именно Айртон. Еще и сознательно нарывался на красную карточку, ведь дважды пытался схватить соперника рукой, лишая явного момента. В атаке сыграл чуть лучше, но непродуктивно – без голов и ассистов. Айртон сбавил, к сожалению, начинал намного ярче, но мастерством игры в защите пока не овладел.

Полузащитники

Хван Ин Бом («Рубин»)

В Сочи спорно сыграл Обляков, были еще центральные хавбеки, заслужившие упоминания в этой компании. Но Ин Бом сначала помог «Рубину» открыть счет, а потом весь матч зевал атаки «Ростова». Опорной зоны у команды Слуцкого не было, подборы выигрывали футболисты в желтых футболках. Хван пытался страховать – не получалось, ведь многие футболисты ростовчан легко проходили к чужим воротам по центру или по левому полуфлангу. На десерт южный кореец привез четвертый мяч.

Руслан Литвинов («Спартак») – прыжки недели

Фанаты московских клубов предсказуемо спорят о судействе, но давайте услышим самого Руслана:

Понимаю, что я серьезно подставил. Слава богу, что команда смогла исправить мою ошибку. Правда извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции.

Теоретически Литвинов мог не получить вторую карточку. Но вспомните места на поле, где хавбек нарушал правила. Да и кто с желтой карточкой за душой так небрежно играет? Руслану еще повезло, что «Спартак» собрался после его удаления.

Клаудиньо («Зенит») – мастер подкатов

В полных составах «Зенит» не переживал бы унизительные минуты без мяча против последней команды сезона. Кладуиньо симпатично играет в отборе – лучше, чем Азмун или Малком, но в Екатеринбурге откровенно прыгнул в соперника, подняв ногу. Удаление строго по букве закона, «Зенит» остался в меньшинстве и мог проиграть. Вернее, должен был, но «Урал» неслучайно замыкает таблицу и поставил антирекорд по голам после 14 туров в истории РПЛ.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – тень тура

Подавляющее большинство читателей позитивно восприняли решение Карпина не звать Артема в сборную. У каждого есть право на культурное мнение. Но фиксируем, что когда Дзюба начинал браваду про «плохую форму», то забивал и набирал. Сейчас же сбавил функционально и растерял умение играть в паре с Азмуном, что удивляет. Артем сыграл против «Урала» настолько незаметно, что его можно было заменить еще до перерыва.

Антон Заболотный (ЦСКА)

Получилось нападение мечты. А если без иронии, то неудачные матчи Чалова стали привычными – Федор превратился в нестабильного форварда. А вот невзрачная игра Заболотного против бывшей команды, хотя Антон понимает тренерские принципы Федотова, стала неприятным сюрпризом. Пока сменщик нападающего Касьерра собирал дубль и два ассиста, Заболотный бездельничал – 0 ударов в створ, 0 созданных моментов.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит») – вздохи тура

Самое странное из оправданий: якобы «Зениту» не хватает мотивации из-за еврокубков. Так не побеждают в Европе, наоборот должны брать реванши дома. Перелеты – аргумент, конечно. Но «Зенит» на классе должен убирать «Урал» с пути. Сергей Богданович допустил очередную ошибку против середняка в РПЛ. Три из четырех потерь – против тех, кто заметно слабее. И матч против «Урала» самый слабый за много лет. «Зенит» заслужил поражение, но Ракицкого не удалили, повезло.

Удаление тура. Руслан Фищенко («Уфа»)

Наступил на ногу сопернику на первых секундах матча, а спустя семнадцать минут пошел прямой ногой со спины. Оба фола в центре поля. Оба раза мог ничего не делать и помочь «Уфе». Повезло, как и Литвинову, что команда в меньшинстве не проиграла, но Фищенко отметился – красная карточка на 18-й минуте встречается редко.

Непонимание недели. Работа отдельных рефери

Не многих, что уже хорошо. Общее количество показательных судейских скандалов после волны старта сезона спало. Голов в сезоне много, ошибок футболистов полно, но огорчает, что Панин и Сиденков. Первый побоялся удалить Ракицкого, но смело убрал с поля Клаудиньо. Второй умудрился махать карточками, а потом испугался собственной прыти. Потерял нить игры, поклонники и «Спартака», и «Локомотива» остались недовольными.

Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
11 ноября в 20:32
Тухлая рубрика. Пора убрать эту баламуть.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
09 ноября в 23:27
«..Ракицкий не создал ни одного момента у ворот..»

Алло соккер, он защитник
vinyardrip
vinyardrip ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
09 ноября в 17:29
Я вижу вы не читаете ничего и сравниваете тёплое с мягким, за сим оставлю вас, ибо тратить время на бой с ветряными мельницами нецелесообразно
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ vinyardrip (раскрыть)
09 ноября в 16:17
Вот настоящая красная карточка. Но судья не дал даже жёлтой!!!
vinyardrip
vinyardrip ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
09 ноября в 16:01
стесняюсь спросить, причем тут ювентус?? может ювентус клон урала или где связь? Я видел этот момент в матче, с этой камеры все так и выглядело, но с другой картина совершенно иная, я поначалу тоже подумал, что с судьёй что-то не так, но на повторе, были варианты и из других камер и там все ооочень чётко видно, а скрин, повторюсь, это момент после того как он въехал в ногу и она отскочила, или одернул, когда понял, что натворил. Пересмотрите трансляцию, там есть варианты повтора и у вас падет пелена с глаз
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ vinyardrip (раскрыть)
09 ноября в 15:46
Этот момент в скрине, просто потому что нельзя человеку ШИПАМИ ВЪЕХАТЬ И ОН И НЕ ЗАМЕТИЛ....этого кадра просто не должно быть. Например в матче с Юве...игрок Юве прямой ногой въехал, а у Клаудиньо соплей не было, а вот нога подвернулась. Невозможно устоять на ногах после такого удара.
vinyardrip
vinyardrip ответ YVG (раскрыть)
09 ноября в 14:30
Рубин проиграл с таким же счетом 2 рубина 2 цска, что вас не устраивает? Если бы играли 22 на 22, а не 11 на 11, то да маловато)))
vinyardrip
vinyardrip ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
09 ноября в 14:28
с этой камеры мне тоже так показалось, но скрин у сделан после попадания, с другой камеры онлайн отлично видно как попал, а потом ногу на себя прибрал, вот этот момент именно этот момент на скрине.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ njc 595 (комментарий удален) (раскрыть)
09 ноября в 11:55
Матч, это контора Газпром медиа, Гинер в РФС, как свадебный генерал, ничего от него не зависит,тем более глава РФС Дюков, член директоров Газпрома.
Судей сейчас ставят не зависимо от города, поскольку отказались от этой практики.
Короче по моему ты пытаешься черное назвать белым и доказываешь, что это белое!
Пепс
Пепс
09 ноября в 09:23, ред.
Да уж.... Рубин сыграл 2й тайм мрачно ((((( всех можно сюда засунуть
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
08 ноября в 22:33
Открой данные по игроку и его возраст, сразу удивление пройдёт ))))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ njc 595 (комментарий удален) (раскрыть)
08 ноября в 22:31
Сам то веришь, в то что написал? Убрали перед игрой с ЦСКА... В газпром лиге с газпром вещателем, газпром команду???
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ZIBO rock (раскрыть)
08 ноября в 18:14, ред.
Правильно и делаете. Надеюсь и комиссия поверит, а то уже игрок Урала продолжает цирк, говорит, что Клаудиньо его инвалидом мог сделать. А ведь реально впаяют 3 матча дискы, да даже две плохо, ведь после НН ЦСКА....поэтому надеюсь ему поверят и цирк прекратят.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
08 ноября в 18:10
Ладно поверим вам а не Клаудиньо!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ZIBO rock (раскрыть)
08 ноября в 17:30
Вот следующий кадр если не веришь...дальше просто моментальное падение.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ZIBO rock (раскрыть)
08 ноября в 17:27
А какая ещё нужна картинка, если на ней четко видно, что после того, как нога Клаудиньо пролетела мимо ноги игрока Урала, он ЕЩЁ НА НОГАХ. Уверяю вас это не фотошоп. КАДР РЕАЛЬНЫЙ!!! То есть по ноге он не попал, не возможно получить по ноге шипами, и спокойно стоять на ногах, а через секунду корчиться от боли. Клаудиньо приехал в чужую страну, пару месяцев в команде и просто воспитанный человек. Проще извиниться, чем доказывать что не верблюд. Он кстати и в матче с Юве ПОЛУЧИВ ШИПАМИ ПО НОГЕ не устраивал театра, не ничего не сказал судье, просто пришёл в себя и продолжил играть в футбол. Вот что такое удар по ноге, и поверь, если посмотришь на видео, ты не сможешь сделать стоп кадр, чтобы Клаудиньо потом остался на ногах.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
08 ноября в 16:49, ред.
Не та у вас картинка, сам Клаудиньо даже признал ошибку и извинился!!!
Эспиноза
Эспиноза
08 ноября в 16:41
ЦСКА просто катится в пропасть к моему величайшему сожалению
rubin kazzzan
rubin kazzzan
08 ноября в 15:06
Вот против хорватов их и выставим худших среди лучших!!!! Успех гарантирован)
112910415
112910415
08 ноября в 14:58
ох, и суровый был тур !
YVG
YVG
08 ноября в 14:38
Цска крупно проиграл Сочи, а в сборной это почти не отражено.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
08 ноября в 14:37, ред.
Вы правы он откровенно прыгнул в соперника, поднял ногу...НО НЕ ПОПАЛ В ИГРОКА. Как можно считать фол на красную, если нет нарушения?
25процентный клоун
25процентный клоун
08 ноября в 13:23
В голе виноват Джикия и Литвинов в первую очередь. А Литвинов в этой сборной потому что 80% его касаний были против своей команды, вот и всё
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 ноября в 13:10
Пожалуй надо добавить Облякова, Чалова и Щенникова на постоянной основе. А Рубин тоже заслужил места для полсостава.
sv_1969
sv_1969
08 ноября в 12:58, ред.
Тут не давно писали что Федотов учится у СерОжи... Не думаю что это так. Про Облякова уже написали. Достоин быть в сборной.)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 ноября в 12:51
Я бы добавил в эту сборную Облякова, его ошибки автор обошёл молчанием, а зря.
По этой причине и оценка 4.
В остальном, все по делу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 ноября в 12:37
Не когда не думал что увижу сдесь Дивеева!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100