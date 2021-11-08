Антисборная 14-го тура РПЛ: звёзды «Зенита» и ЦСКА, невероятно мощный состав

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08 ноября 2021, 12:34

Знаменитые футболисты попали в передряги на выходных.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки»)

Дюпин пропустил пять раз, Акинфеев – четырежды, но подвел свою команду именно Илья. Первый гол «Крыльев Советов» полностью на совести голкипера. Мяч летел прямо в него, но Лантратов не успел поднять руки на уровень собственного лица, пропустил. Два других мяча не стали такими же явными ошибками, но без первой атакующие порывы «Крыльев Советов» могли не провести к голам, которые и сломали «Химки».

Защитники

Егор Данилкин («Химок»)

Когда у «Химок» были деньги и успешный тренер, то команда славилась правильной работой в защите. Сейчас клуб может развалиться, а команда прогибается под давлением. Зиньковский задергал правого центрального защитника гостей, создавая моменты после игры один в один. Данилкин не успевал, проигрывал, его обыгрывали. Хорошо, что не получил вторую желтую, но замена Егора не удивила.

Игорь Дивеев ( ЦСКА ) – техника тура

Конечно, характер ошибок «армейцев» в защите сказывается на моральном состоянии Акинфеева. Так «привозить» – талант. Дивеев является надеждой Карпина в сборной, ведь молодой защитник умеет играть грамотно, много раз поступал верно в сезоне. Но в Сочи устроил себе каникулы. Не только организовал гол в ворота Акинфеева по своей вине – неуклюже пытался остановить мяч, но и наблюдал, как Касьерра создает гол за голом.

Оливер Абильдгор («Рубин»)

Сыграл в центре защиты и стал одним из соавторов разгромного поражения Слуцкого. «Рубин» пропустил целых пять мячей. Оливер постоянно был в полупозиции, не чувствовал линию офсайда, а еще отдал Соу пас перед воротами, из чего родился второй мяч «Ростова». Перелом в игре состоялся, «Рубин» не реализовал свои моменты, а вот команда Кафанова разобрала оборону соперника. Травма Самошникова отправила датчанина в центр защиты, Уремовича – налево. Обе ставки не сыграли.

Ярослав Ракицкий («Зенит») – помилованный недели

Прощеное воскресенье Ярослав закончил на скамейке, но арбитр Панин зря не удалил Ракицкого. Защитник дважды явно нарушил правила, оба раза никаких споров не может быть. Кроме того, где обсуждается качества арбитража в матчах богатых и знаменитых клубов. Кроме двух фолов, Ракицкий отметился рядом ошибок и не создал ни одного момента у ворот «Урала», что с учетом его роли диспетчера – тоже камень в огород.

Лукас Айртон («Спартак»)

Тут мог быть Щенников, но «армейцев» будет немало. И Айртон сыграл не лучше. Когда прошел изумительный пас Камано, то Керка не удержал именно Айртон. Еще и сознательно нарывался на красную карточку, ведь дважды пытался схватить соперника рукой, лишая явного момента. В атаке сыграл чуть лучше, но непродуктивно – без голов и ассистов. Айртон сбавил, к сожалению, начинал намного ярче, но мастерством игры в защите пока не овладел.

Полузащитники

Хван Ин Бом («Рубин»)

В Сочи спорно сыграл Обляков, были еще центральные хавбеки, заслужившие упоминания в этой компании. Но Ин Бом сначала помог «Рубину» открыть счет, а потом весь матч зевал атаки «Ростова». Опорной зоны у команды Слуцкого не было, подборы выигрывали футболисты в желтых футболках. Хван пытался страховать – не получалось, ведь многие футболисты ростовчан легко проходили к чужим воротам по центру или по левому полуфлангу. На десерт южный кореец привез четвертый мяч.

Руслан Литвинов («Спартак») – прыжки недели

Фанаты московских клубов предсказуемо спорят о судействе, но давайте услышим самого Руслана:

Понимаю, что я серьезно подставил. Слава богу, что команда смогла исправить мою ошибку. Правда извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции.

Теоретически Литвинов мог не получить вторую карточку. Но вспомните места на поле, где хавбек нарушал правила. Да и кто с желтой карточкой за душой так небрежно играет? Руслану еще повезло, что «Спартак» собрался после его удаления.

Клаудиньо («Зенит») – мастер подкатов

В полных составах «Зенит» не переживал бы унизительные минуты без мяча против последней команды сезона. Кладуиньо симпатично играет в отборе – лучше, чем Азмун или Малком, но в Екатеринбурге откровенно прыгнул в соперника, подняв ногу. Удаление строго по букве закона, «Зенит» остался в меньшинстве и мог проиграть. Вернее, должен был, но «Урал» неслучайно замыкает таблицу и поставил антирекорд по голам после 14 туров в истории РПЛ .

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – тень тура

Подавляющее большинство читателей позитивно восприняли решение Карпина не звать Артема в сборную. У каждого есть право на культурное мнение. Но фиксируем, что когда Дзюба начинал браваду про «плохую форму», то забивал и набирал. Сейчас же сбавил функционально и растерял умение играть в паре с Азмуном, что удивляет. Артем сыграл против «Урала» настолько незаметно, что его можно было заменить еще до перерыва.

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Получилось нападение мечты. А если без иронии, то неудачные матчи Чалова стали привычными – Федор превратился в нестабильного форварда. А вот невзрачная игра Заболотного против бывшей команды, хотя Антон понимает тренерские принципы Федотова, стала неприятным сюрпризом. Пока сменщик нападающего Касьерра собирал дубль и два ассиста, Заболотный бездельничал – 0 ударов в створ, 0 созданных моментов.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит») – вздохи тура

Самое странное из оправданий: якобы «Зениту» не хватает мотивации из-за еврокубков. Так не побеждают в Европе, наоборот должны брать реванши дома. Перелеты – аргумент, конечно. Но «Зенит» на классе должен убирать «Урал» с пути. Сергей Богданович допустил очередную ошибку против середняка в РПЛ . Три из четырех потерь – против тех, кто заметно слабее. И матч против «Урала» самый слабый за много лет. «Зенит» заслужил поражение, но Ракицкого не удалили, повезло.

Удаление тура. Руслан Фищенко («Уфа»)

Наступил на ногу сопернику на первых секундах матча, а спустя семнадцать минут пошел прямой ногой со спины. Оба фола в центре поля. Оба раза мог ничего не делать и помочь «Уфе». Повезло, как и Литвинову, что команда в меньшинстве не проиграла, но Фищенко отметился – красная карточка на 18-й минуте встречается редко.

Непонимание недели. Работа отдельных рефери

Не многих, что уже хорошо. Общее количество показательных судейских скандалов после волны старта сезона спало. Голов в сезоне много, ошибок футболистов полно, но огорчает, что Панин и Сиденков. Первый побоялся удалить Ракицкого, но смело убрал с поля Клаудиньо. Второй умудрился махать карточками, а потом испугался собственной прыти. Потерял нить игры, поклонники и «Спартака», и «Локомотива» остались недовольными.