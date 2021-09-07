Северная Ирландия – Швейцария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

8 сентября 2021 года пройдет матч квалификации ЧМ-2022, в котором примут участие сборные Северной Ирландии и Швейцарии.
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завтра, 21:45
Ставки букмекеров
В этом противостоянии букмекеры симпатизируют гостям. Поставить на победу Швейцарии БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.82, ничья идет за 3.62, а победа Северной Ирландии котируется в 5.00.
Аналитики сервиса также убеждены, что команды сыграют в закрытом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.35.
Форма команд
Северная Ирландия провела три матча в квалификационной группе C. Сборная начала отбор с поражения от Италии (0:2), но затем набрала четыре очка в играх с Болгарией (0:0) и Литвой (4:1). Эти результаты позволяют хозяевам грядущей встречи занимать промежуточное четвертое место с претензиями на вторую строчку.
Швейцария тоже сыграла три поединка в квалификации ЧМ-2022. «Крестоносцы» пока идут без поражений, добыв победы в играх с Болгарией (3:1) и Литвой (1:0), а также сыграв вничью в гостях с Италией (0:0).
Напомним, что на Евро-2020 Швейцария прилично пошумела. Преодолев групповую стадию, команда выбила из турнира Францию в серии пенальти (2:1), но затем в дополнительных таймах уступила Италии (1:2).
Информация для ставок
• Швейцария не проигрывала в 4 из 5 матчей против Северной Ирландии
• В 4 из 5 очных встреч команд прошла ставка ТМ(2,5) голов
• В 7 из 10 прошлых домашних матчей Северной Ирландии больше двух голов не забивалось
Прогноз
В этом матче рекомендуем рассмотреть комбинированную ставку – Швейцария не проиграет и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.52 в БК Мелбет.