Северная Ирландия – Швейцария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

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сегодня, 11:58

8 сентября 2021 года пройдет матч квалификации ЧМ -2022, в котором примут участие сборные Северной Ирландии и Швейцарии.

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры симпатизируют гостям. Поставить на победу Швейцарии БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.82, ничья идет за 3.62, а победа Северной Ирландии котируется в 5.00.

Аналитики сервиса также убеждены, что команды сыграют в закрытом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.35.

Форма команд

Северная Ирландия провела три матча в квалификационной группе C. Сборная начала отбор с поражения от Италии (0:2), но затем набрала четыре очка в играх с Болгарией (0:0) и Литвой (4:1). Эти результаты позволяют хозяевам грядущей встречи занимать промежуточное четвертое место с претензиями на вторую строчку.

Швейцария тоже сыграла три поединка в квалификации ЧМ -2022. «Крестоносцы» пока идут без поражений, добыв победы в играх с Болгарией (3:1) и Литвой (1:0), а также сыграв вничью в гостях с Италией (0:0).

Напомним, что на Евро-2020 Швейцария прилично пошумела. Преодолев групповую стадию, команда выбила из турнира Францию в серии пенальти (2:1), но затем в дополнительных таймах уступила Италии (1:2).

Информация для ставок

• Швейцария не проигрывала в 4 из 5 матчей против Северной Ирландии

• В 4 из 5 очных встреч команд прошла ставка ТМ(2,5) голов

• В 7 из 10 прошлых домашних матчей Северной Ирландии больше двух голов не забивалось

Прогноз

В этом матче рекомендуем рассмотреть комбинированную ставку – Швейцария не проиграет и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.52 в БК Мелбет.