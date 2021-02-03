«Трабзонспор» — «Денизлиспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (04.02.2021)

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вчера, 23:31

В 23-м туре чемпионата Турции «Трабзонспор» принимает дома середняка турнирной таблицы «Денизлиспор». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 4 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Трабзонспор». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.55. В случае победы «Денизлиспора» зайдет коэффициент 6.50. Ничью можно выбрать за 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.08. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.76.

Форма команд

«Трабзонспор» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице Суперлиги, замыкая группу лидеров. Команда находится в отличной физической форме и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Отставание от лидера чемпионата «Фенербахче» составляет 9 очков. Последними матчами клуба были выездные победы над «Бешикташем» (2:1) и «Генченберлиги» (2:1).

«Денизлиспор» находится на последнем месте в турнирной таблице и до последнего тура не мог победить в нескольких матчах. Однако в прошлом туре коллектив смог собраться и одержать победу над «Гезтепе», что позволило им сократить отставание от ближайшего конкурента «Анкарагюджю» до одного очка.

Информация для ставок

«Трабзонспор» проиграл лишь один матч из последних пятнадцати в чемпионате

В прошлом туре «Денизлиспор» прервал свою серию без побед, которая длилась семь матчей

В пяти последних выездных встречах «Денизлиспора» из шести матчи заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

«Денизлиспор» выиграл три матча из последних пяти против «Трабзонспора»

Прогноз

«Трабзонспор» попытается захватить инициативу с первых минут и решить исход поединка еще в первом тайме. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев в первом тайме. Коэффициент на данный вариант котируется в линии за 2.11.

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