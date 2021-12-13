«Зюлте-Варегем» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.12.2021)

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вчера, 23:54

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 19-й тур чемпионата Бельгии. «Зюлте-Варегем» ждет в гости «Юнион Сент-Жиллуаз». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Юнион Сент-Жиллуаз». Поставить на выездную победу команды можно по коэффициенту 1.48. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается в 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» совсем сдал в результатах и уже опустился в зону вылета чемпионата Бельгии. Коллектив набрал четыре очка за последние пять матчей и находится на 17-м месте с 17 баллами. Если срочно не исправить ситуацию, команде может угрожать понижение в классе. В последнем поединке Высшей Лиги Бельгии «Зюлте-Варегем» крупно проиграл «Брюгге» (0:3), а ранее клуб проиграл «Андерлехту» (2:3).

«Юнион Сент-Жиллуаз» продолжает оставаться неожиданным лидером чемпионата Бельгии, набрав 40 очков он возглавляет турнирную таблицу. Ближайший оппонент «Брюгге» отстает на четыре балла, поэтому коллективу слишком рано расслабляться, а матч с аутсайдером дает хорошие шансы на успех в этом поединке. В прошлом туре «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл «Мехелен» (2:0), а раньше оказался сильнее «Сент-Трюйдена» (2:3)

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Зюлте-Варегем» завершились исходом «обе забьют»

«Юнион Сент-Жиллуаз» забивал в 12 последних матчах на выезде во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл два последних матча у «Зюлте-Варегем»

Прогноз

Встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы, лидер чемпионата «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграет с явным преимуществом на позиционных атаках. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в этом поединке в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составит 1.48.