Отборные спартаковцы и жертвы обстоятельств. Антисборная 10 тура РФПЛ

Буксующий в первой трети сезона чемпион – идеальный поставщик кадров для антисборной. «Соккер.ру» не впервые в этом сезоне строит антисборную вокруг спартаковского костяка.

Вратарь

Александр Будаков («Анжи»)

Кого выделять, как не голкипера, пропустившего пять мячей? Естественно, не один вратарь виновен, вся команда позволила себя избивать, так что пусть Будаков поделит свою неудачу с нерадивыми партнерами, которые его подставляли. «Анжи» остается самой пропускающей командой РФПЛ, несмотря на замену на последнем рубеже – на старте сезона в воротах играл Алексей Солосин. Странно, что пока не задействован Гиорги Лория, взятый в аренду у самарских «Крылышек», но, вероятно, он следующий в очереди.

Защитники

Марко Петкович («Спартак»)

Не скажу, что Петкович провел ужасный матч, в котором доказал, что он «не уровень» «Спартака» - к этому знаменателю сейчас модно подводить серба. Напротив, Марко на протяжении 85 минут смотрелся прилично, цепко действовал в отборе и прилежно подключался к атакам, но одна грубейшая ошибка стоила защитнику хорошей прессы, а «Спартаку» - победы. Петкович подарил мяч игрокам «Тосно» перед своими воротами, счет стал 1:2, а чуть позже на табло установилось равенство.

Владимир Гранат («Рубин»)

Курбан Бердыев пока не выстроил в Казани неприступный бастион, в двух последних турах «Рубин» уступил с одинаковым счетом 0:1. Подводят тренера центральные защитники, которые должны составлять фундамент команды. В Москве ошибся Сигурдссон, в эпизоде с пропущенным от «Урала» мячом в концовке виноваты все понемногу, в том числе опытный Навас, но действия Граната в этом матче поразительны: вроде бы всегда был поблизости и не терял позицию, но в борьбу вступать категорически отказывался, будто решил играть в бесконтактный футбол. Не удивлюсь, если в следующем матче Бердыев усадит Владимира на скамейку.

Мирал Самарджич («Анжи»)

Ужасный дебют словенского защитника в составе «Анжи». Махачкалинцы почти тайм продержались против «Краснодара», выступавшего в статусе явного фаворита, а потом Мирал нерасчетливой скидкой своему вратарю подарил Федору Смолову прекрасный шанс открыть счет, а после этого «быков» было уже не остановить.

Виталий Денисов («Локомотив»)

«Железнодорожники» провели очень блеклую игру, буквально каждый футболист сыграл ниже своих способностей, а символом поражения от «Амкара» избираем обычно активного и резвого Денисова, который на этот раз был сам не свой. «Локомотив» вдруг остался без левого фланга, в перерыве Виталий уступил свое место на поле Рыбусу, но Мацей сыграл примерно на том же уровне.

Полузащитники

Маэль («Ахмат»)

Когда Антон Швец на 82 минуте вывел «Ахмат» вперед в матче со СКА, казалось, что команда Олега Кононова добудет три очка по итогам сложнейшего выезда в Хабаровск, однако бразильский хавбек воспротивился и подарил хозяевам роскошный шанс отыграться, а Венцислав Христов благодарно принял презент. Цена индивидуальной ошибки Маэля – два очка, а это немало.

Иван Обляков («Уфа»)

«Зенит» следит за прогрессом 19-летнего воспитанника своей детско-юношеской школы, а Иван мечтает играть в составе питерского клуба. Молодой хавбек мог наглядно доказать свою состоятельность в очной схватке с «Зенитом», но Обляков провалил матч на «Крестовском», прикинувшись невидимкой на час с лишним игрового времени. Может быть, банально перенервничал, ведь подчеркивал, что для него это особенная игра?

Магомед Оздоев («Рубин»)

Оздоев, в отличие от Облякова, уже не мальчик. На его счету есть матчи и даже гол за сборную России, но Магомед никак не может выйти на стабильный игровой уровень, пока даже Курбан Бердыев ничего с этим не может поделать, хотя продолжает верить в полузащитника.

Александр Самедов («Спартак»)

В середине прошлой недели Самедов забил гол в дебютном матче Лиги чемпионов, а в игре с «Тосно» вышел в основном составе, но отыграл бестолково. Александр уже не в состоянии со скоростью ветра тащить мяч по бровке, поэтому в основном действует на опыте и чутье, которые в каждом матче обеспечивают его хорошими возможностями забить или отдать решающий пас. Однако в острых эпизодах Самедов методично принимает неоптимальные решения, допускает технический брак – попросту ошибается, что делает все старания, его и команды, бесполезными.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак»)

Матч с «Тосно» начал на скамейке запасных, но еще по ходу первого тайма появился на поле, когда соперник остался в меньшинстве. Обычно заводной голландец отыграл без настроения, отменился всего одним ударом и не совершил ни одной удачной обводки, хотя возможностей было много. Если еще и Квинси перестанет тащить «Спартак», то тогда надежды вообще нет.

Константин Базелюк («Анжи»)

Александр Григорян был не так уж и неправ, когда обрушился на Базелюка с публичной критикой. Судя по всему, очень непростой персонаж, которого нужно заставлять играть в футбол. Терпения Вадима Скрипченко хватило на полчаса матча, после чего он заменил форварда. За эти 30 минут Константин целых шесть раз встретился с мячом, и каждую из этих встреч завершил потерей.

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Каррера стал чемпионом России, поэтому и оцениваем его по чемпионским параметрам, которым сейчас ни «Спартак», ни итальянец не соответствуют. В третий раз за десять туров «красно-белые» не смогли выиграть, ведя 2:0 по ходу матча, и хотя Массимо предложил спросить причину расслабленности в концовке у футболистов, негоже снимать ответственность с человека, ответственного за результат. Спорной показалась замена самого активного игрока в составе «Спартака» Педро Роши, но если кого и нужно было выпускать вместо бразильца, чтобы застраховать победный результат, так соотечественника Боккетти, чтобы в концовке вернуться к схеме с тремя центральными защитниками. Непростительная халатность постоянно проскальзывает в действиях тренерского штаба москвичей по ходу нынешней кампании.

Герои «Тосно» и краснодарские умельцы. Сборная 10 тура РФПЛ