«Зенит» и «Спартак» потерпели фиаско. Символическая антисборная 4-го тура РПЛ

«Рубин» тоже подвела оборона.

Вратарь

Евгений Ставер («Рубин»)

Лунёв тоже заслужил критику после гола Мухина: голкипер «Динамо» пропустил в ближний угол от игрока «Сочи», но его коллега Ставер допустил больше ляпов. Евгений пропускал мяч под собой, и до этого ЦСКА без проблем заставлял голкипера «Рубина» вынимать мяч из сетки. Евгений пропустил пять раз, и это ещё повезло.

Защитники

Пабло Солари («Спартак»)

Тренер предложил Солари сыграть по всему правому флангу. После штрафного Баринова и сейва Максименко именно Пабло должен был опередить Батракова. Алексей забил первый из трёх мячей, когда его упустил Солари. Молодой Дмитриев на левом фланге сыграл после выхода на замену намного круче, чем его коллега Пабло с другого края поля.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Тренер Станкович выпустил тройку центральных защитников на матч против «Спартака». В результате Солари и Умяров не поймали перед воротами Батракова, а затем Литвинов лишь наблюдал, как Алексей делал первый хет-трик в РПЛ . «Локомотив» выжал максимум из своих подходов, забив «Спартаку» четырежды. Руслан ничем не помог.

Игор Вуячич («Рубин»)

Капитан «Рубина» настрадался в матче против ЦСКА . Казанцы пропустили четыре мяча за тайм, а потом допустили ещё одну результативную ошибку. Вуячич не удержал на стандарте Дивеева, Игорь забил первый мяч в новом чемпионате. В остальных голевых атаках капитан «Рубина» занимал неправильные позиции и оказывался зрителем.

Руслан Безруков («Рубин»)

Опытный латераль начал поединок на левом фланге, где не справился с подключениями Гайича и работой Кругового на полуфланге. После замены Кабутова защитника Безрукова перевели на правый край обороны, а там его замучил Глебов. Также именно Безруков не успел остановить Кругового, когда правый хавбек ЦСКА забивал свой гол.

Полузащитники

Мамаду Майга («Пари НН»)

Человек с капитанской повязкой должен сначала думать, а потом делать. Майга наступил на ногу футболисту «Ростова» на одиннадцатой минуте матча. Фол был жестким и грубым, явный риск нанести сложную травму. Арбитры с повторами подсказали коллеге, что нужна красная карточка. Майга подарил «Ростову» путь к первой победе в сезоне.

Наиль Умяров («Спартак»)

Батраков после дерби отметил, что Станкович приставил к нему Умярова. Персональная опека не сработала, у Алексея хет-трик и участие в четвертой голевой атаке «Локомотива». Умяров проиграл герою тура Батракову борьбу перед победным третьим мячом «железнодорожников». Наиль провел плохой поединок и не справился с задачами.

Жерсон («Зенит»)

У «Ахмата» хорошо сыграл опорник Келиано, он тоже новичок лета в РПЛ , как и Жерсон. Хотя понятно, что футболисты «Зенита» много возили мяч, судить надо по созданным моментам и результативности. У Жерсона один пас под удар и ни одного удачного выстрела по чужим воротам. Пока очень дорогой хавбек подводит Семака.

Нападающие

Луис Энрике («Зенит»)

У Луиса Энрике ни одного удара по воротам и всего один созданный момент за час игры до замены. Ужасная статистика для форварда в матче, в котором «Зенит» постоянно контролировал мяч и должен был отыграться. Семак проиграл Чересову, а Луис Энрике в очередной раз не стал героем поединка РПЛ . Бразилец пока в плохой форме.

Ливай Гарсия («Спартак»)

Один раз удачно зашел в чужую штрафную площадь, но эпизод не завершился результативным действием «Спартака». Маркиньос и Мартинс до ухода с поля хотя бы организовали гол в ворота «Локомотива». А вот центральный нападающий «Спартака» Гарсия снова подвел. Опытный форвард из Тринидада и Тобаго не отрабатывает вложенные деньги.

Виктор Са («Краснодар»)

Опытный бразилец постоянно в основе «Краснодара», но у него ни одного голевого действия в четырех поединках РПЛ . Виктор Са не справился с оппонентами из скромного «Оренбурга», во втором тайме Мусаев заменил вингера на хавбека Ленини. «Краснодару» повезло, что Кривцов забил победный мяч, а вот Са в очередной раз огорчил.

Главные тренеры

Деян Станкович («Спартак») и Сергей Семак («Зенит»)

На старте сезона многих тренеров в РПЛ можно смело и часто критиковать. Ближе других к увольнению сейчас Станкович. Если руководство «Спартака» сможет выкупить у шейхов Владимира Ивича, то серб заменит соотечественника. Станкович снова проиграл в РПЛ , на этот раз в дерби «Локомотиву». Команда Деяна пропустила четыре мяча, и во всех атаках поучаствовал Батраков. Алексей забил трижды, план Станковича по противодействию атакующему игроку не сработал. Ни в обороне, ни в атаке «Спартак» сейчас не играет как будущий чемпион. Поменяйте название клуба – получите описание футбола «Зенита» Семака. Петербуржцы чаще давят на соперника, но без побед. Семак рядом со Станковичем, ведь не поставил «Зениту» сильный футбол. «Ахмат» с новым тренером Черчесовым закрылся, успешно отбился и победил благодаря автоголу.

Разочарование старта сезона. Состояние многих фаворитов

У «Краснодара», «Спартака», «Зенита» и «Динамо» сложный старт сезона и средний футбол, который не отвечает амбициям и уровню финансирования клубов. Много раз видели эти команды в совсем другом состоянии. Ни физически, ни тактически, ни морально Мусаев, Станкович, Семак и Карпин не подготовили известные коллективы к красивому старту чемпионата. Не смотрите, что у «Краснодара» сложная гостевая победа над «Оренбургом». Чемпионы в этом туре тоже могли потерять очки, как остальные фавориты в печальном списке. Надеемся, тренеры быстро исправят ситуацию, ведь хочется увидеть в будущих центральных матчах сезона приличный футбол. Пока клубы с амбициями непривычно часто допускают осечки.